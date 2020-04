Chopper (One Piece) e i suoi consigli contro il Coronavirus

Tutto il mondo sta affrontando l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus e mentre la situazione sembra stia finalmente migliorando in alcuni paesi è importante mantenere alta l’attenzione ricordandosi una serie di piccoli accorgimenti igienici che ci aiutano, nelle operazioni quotidiane, a limitare le possibilità di contagio.

Ad aiutarci è arrivato anche Tony Tony Chopper, medico della ciurma di Monkey D. Rufy in One Piece.

Il video è stato pubblicato, sottotitolato, sulla pagina facebook di Mediaset Italia 2 canale che attualmente sta trasmettendo, alle 14:10 e alle 20:30, le repliche di One Piece. Ricordiamo inoltre che le puntate doppiate in italiano sono disponibili in streaming anche sul sito web Mediaset Play.

Tony Tony Chopper è una renna che ha ingerito il frutto del diavolo Homo Homo, acquisendo così aspetto e comportamenti umani e l’abilità di parlare. Cresciuto come medico sull’isola di Drum, decide di unirsi alla ciurma di Cappello di paglia per espandere i suoi orizzonti e vedere il mondo. Il suo sogno è trovare una cura a tutte le malattie.

Pochi giorni fa Edizioni Star Comics ha annunciato la pubblicazione del romanzo One Piece Novel A in Italia, cliccate QUI per i dettagli.

Il manga di One Piece è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 93 dei 96 volumi disponibili; l’anime invece è giunto al 927° e sta trasponendo l’arco narrativo di Wano Country. In Italia, la versione doppiata dalle reti Mediaset, è ferma all’episodio 578 mentre è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano sulla la piattaforma streaming Crunchyroll.

Ricordiamo anche che in lavorazione c’è una serie televisiva live action Netflix prodotta da Tomorrow Studios e ITV Studios. Steven Maeda sarà showrunner e co-sceneggiatore insieme a Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) mentre Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda saranno i produttori esecutivi.