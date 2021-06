Choujin X Capitolo 2 di Sui Ishida (Tokyo Ghoul): data di uscita su MANGA Plus

Il Choujin X Capitolo 2 (Superhuman X), il nuovo manga scritto e disegnato dall’autore di Tokyo Ghoul – Sui Ishida, uscirà ufficialmente e gratuitamente sulla piattaforma di MANGA Plus di Shueisha a partire dal 29 giugno 2021.

La pagina dedicata al manga è e disponibile qui.

La serie in Giappone è pubblicata attraverso la rivista online di Tonari no Young Jump (One-Punch Man, fra gli altri) e ha avuto ufficialmente inizio il 10 maggio 2021.

La nuova serie manga ha una cadenza irregolare senza una programmazione settimanale o mensile precisa. La serie, quindi, segue le tempistiche lavorative dell’autore giapponese.

Contestualmente alla nuova opera del maestro Ishida

Tokyo Ghoul è una serie dark fantasy serializzata dal 2011 al 2014 sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha, subito seguita da Tokyo Ghoul: re, che si è conclusa nell’estate 2018, una serie light novel e un anime.

In Italia la saga di Tokyo Ghoul, spin-off, romanzi e artbook inclusi, è edita da J-POP che ne descrive così la trama:

“Il ghoul è un personaggio della tradizione fantastica. Lo si ritrova ne “Le Mille e una notte” e in altri miti del folklore occidentale. È un mostro che si nutre di cadaveri cacciati nei cimiteri e che, usando la magia nera, assorbe le forze delle sue vittime. Ora questi mostri stanno serpeggiando per le strade di Tokyo. E un adolescente tormentato andrà loro incontro, senza sapere che in questo modo comprometterà definitivamente il proprio destino. Manga di punta di Young Jump, la rivista di Shueisha più cool del momento, questo nuovo titolo vi lascerà con il fiato sospeso… Se avete amato manga come JUDGE o DOUBT, non potete certo perderlo!“