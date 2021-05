Choujin X – il nuovo manga di Sui Ishida (Tokyo Ghoul) disponibile gratis a sorpresa su MANGA Plus

Come un fulmine a ciel sereno, il primo capitolo di Choujin X (Superhuman X), il nuovo manga scritto e disegnato dall’autore di Tokyo Ghoul, Sui Ishida, è disponibile in inglese ed in contemporanea col Giappone attraverso l’applicazione gratuita di MANGA Plus (Shueisha). Lo potete raggiungere direttamente qui e godervi la lettura della nuova avventura.

La serie in Giappone è pubblicata attraverso la rivista online di Tonari no Young Jump (One-Punch Man, fra gli altri) con il primo capitolo composto da 81 pagine.

I dettagli su Choujin X

MANGA Plus precisa attraverso Twitter che la nuova serie manga avrà una cadenza irregolare senza una programmazione settimanale o mensile precisa. La serie, quindi, godrà di altri capitoli secondo le tempistiche lavorative dell’autore giapponese.

Contestualmente alla sorpresa d’esordio è stata diffusa una nuova tavola a color dell’opera che riportiamo di seguito:

La serie inizia pertanto a sorpresa. Solo nel week-end appena concluso l’autore giapponese, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, aveva svelato una nuova immagine criptica del manga, senza rivelare ulteriori dettagli. La serie, tuttavia, non attendeva altro che l’esordio dal momento che le bozze erano pronte da novembre 2020.

Ishida-sensei ha voluto pubblicare un suo commento relativamente all’esordio del manga che pubblichiamo di seguito:

“Sto iniziando una nuova serie manga intitolata ‘Choujin X’! Ho intenzione di provare a disegnare gli sfondi e le rifiniture da solo per questa volta. Ci sto lavorando da un po’ ormai e sarei felice se poteste accompagnarmi in questa nuova avventura nel vostro tempo libero. Spero di ricevere il vostro supporto“.

Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul è una serie dark fantasy serializzata dal 2011 al 2014 sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha, subito seguita da Tokyo Ghoul: re, che si è conclusa nell’estate 2018, una serie light novel e un anime.

In Italia la saga di Tokyo Ghoul, spin-off, romanzi e artbook inclusi, è edita da J-POP che ne descrive così la trama:

Il ghoul è un personaggio della tradizione fantastica. Lo si ritrova ne “Le Mille e una notte” e in altri miti del folklore occidentale. È un mostro che si nutre di cadaveri cacciati nei cimiteri e che, usando la magia nera, assorbe le forze delle sue vittime. Ora questi mostri stanno serpeggiando per le strade di Tokyo. E un adolescente tormentato andrà loro incontro, senza sapere che in questo modo comprometterà definitivamente il proprio destino. Manga di punta di Young Jump, la rivista di Shueisha più cool del momento, questo nuovo titolo vi lascerà con il fiato sospeso… Se avete amato manga come JUDGE o DOUBT, non potete certo perderlo!

L’adattamento anime della serie Tokyo Ghoul da parte dello studio Pierrot, composto da 12 episodi, è stato trasmesso tra luglio e settembre 2014. Una seconda stagione, Tokyo Ghoul √A, è andata in onda da gennaio a marzo 2015, sempre composta da 12 episodi. Ne è seguita una terza nel 2018, intitolata Tokyo Ghoul: re. I diritti delle tre stagioni anime sono stati acquistati da Dynit ed è possibile guardarle, insieme agli OVA, su Netflix.