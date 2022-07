I fan dell’universo mutante della Casa delle Idee hanno sempre nel cuore Chris Claremont, storico sceneggiatore del mondo mutante che nei primi anni ’80 prese le redini di X-Men dando vita a un vero e proprio rinascimento dei Figli dell’Atomo. Facile quindi comprendere come il recente annuncio che la penna dietro il ritorno di X-Treme X-Men sia proprio Chris Claremont abbia suscitato l’entusiasmo dei lettori della saga mutante marveliana.

Chris Claremont torna su X-Treme X-Men, per un nuovo ciclo assieme a Salvador Larroca

X-Treme X-Men è un nome che ci riporta alla fine degli anni ’90, quando il fiorire di testate dedicate ai mutanti aveva portato alla nascita di numerose formazioni mutanti, come X-Treme X-Men, dove militavano figura storiche come Rogue, Gambit, Bishop, Beast, Psylocke e Tempesta. Inserendosi all’interno di una linea editoriale recente che sembra voler ricondurre i lettori marveliani a svelare capitoli dimenticati dei grandi cicli anni ’90, X-Treme X-Men seguirà il canovaccio di altre pubblicazioni dal sapore amarcord come Symbiote Spider-Man, X-Men Legacy o Wolverine: Patch.

Per la nuova serie di X-Treme X-Men, Claremont sarà affiancato da Salvador Larroca, come annunciato nel ricco Retailer’s Panel del San Diego Comic-Con, occasione in cui Marvel ha annunciato altri grandi eventi editoriali del futuro, come Dark Web o Spider-Man: The Lost Hunt. A testimoniare la grande curiosità dietro questo progetto è stato lo stesso Larroca, che non ha potuto far a meno di commentare l’occasione di lavorare con un mito come Claremont:

“Sono davvero felice di fare squadra con Chris ancora una volta, per portare nuovamente in scena le avventure di X-Treme X-Men. È passato tanto tempo e ho sentito la mancanza di questa squadra e dei volumi che ho considerato come figli. Spero che i fan si godano quello che stiamo facendo con questa nuova run, ci saranno un sacco di nuove storie. Questa è la serie che i fan di Chris Claremont hanno aspettato a lungo, e sono orgoglioso di potere illustrare nuovamente le sue incredibili trame. Lo renderemo un classico immediato!”

Marvel ha annunciato che la nuova serie di X-Treme X-Men avrà una serie di cover variant, che saranno realizzate ritraendo personaggi simbolo della formazione mutante portandoli all’interno del concetto di X-Treme. Il primo numero di X-Treme X-Men uscirà sul mercato americano a fine novembre.