Chris Evans si complimenta per il flashmob musicale degli italiani in quarantena

Chris Evans, noto per il ruolo dell’iconico supereroe Captain America nel Marvel Cinematic Universe, ha retwittato sul suo profilo alcuni fra i video musicali di tutti quei cittadini italiani che si sono dati appuntamento ieri, 13 marzo, fuori dai loro balconi e finestre per tentare di esorcizzare la quarantena suonando e cantando.

L’attore americano, che si è da sempre professato orgoglioso delle sue origini italiane ereditate dalla madre Lisa Capuano, direttrice artistica del Concord Youth Theatre e ex ballerina italo-irlandese, si è dichiarato profondamente commosso per il flashmob musicale improvvisato in tutto il Belpaese:

Tutti questi italiani che suonano gli strumenti musicali durante la quarantena sono incredibili!

Evans, condividendo alcuni dei filmati apparsi online, ha suscitato anche molti messaggi di ammirazione e commenti positivi dei suoi follower alla nostra Nazione che proprio in queste critiche giornate sta affrontando a stretto più giro l’emergenza sanitaria legata al COVID-19.

All these videos of Italians playing their instruments during the lockdown are incredible — Chris Evans (@ChrisEvans) March 13, 2020

Arrangiata di sfuggita e suonata in due minuti, ma dovrebbe essere ancora riconoscibile. Ispirata tantissimo all'interpretazione di qualche giorno fa di Tosca a diMartedì. Look ispirato tantissimo a @roberto4ngelini. @welikeduel questa è anche per voi.#flashmob #propagandalive pic.twitter.com/GJ8tO2wjKf — Davide Dalpiaz (@Davaed7) March 13, 2020

Condivido volentieri questo video: #flashmob di Alessia e Emanuele a Firenze. Una cosa è certa: da quest’esperienza ne usciremo migliori! #flashmobsonoro pic.twitter.com/8Xtbvd1mtd — Dario Nardella (@DarioNardella) March 13, 2020

Intanto, proprio a causa dell’emergenza da pandemia globale, numerosi set e produzioni ad Hollywood cominciano a chiudersi: da Netflix che ha deciso di rimandare in via precauzionale le riprese delle serie Stranger Things e Grace&Frankie alla Warner Bros., che procrastinerà quelle di The Flash e Batwoman, oltre allo stop per le prossime due-tre settimane della realizzazione di titoli come Young Sheldon, All Rise, God Friended Me, Supergirl, Batwoman, Claws, Queen Sugar, Pennyworth, The Flight Attendant e il pilot di The Brides.

Il comunicato ufficiale rilasciato dalla Warner Bros., infatti, dichiara:

Con gli eventi in rapida evoluzione relativi al COVID-19, e per precauzione, Warner Bros. Television Group sta mettendo in pausa la produzione di alcune delle oltre 70 serie e pilot le cui riprese sono attualmente in corso o stanno per iniziare. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, del cast e delle troupe rimangono la nostra principale priorità. Durante questo periodo continueremo a seguire le linee guide rilasciate dalle autorità e a livello locale in ogni città in cui si svolgono le nostre produzioni.