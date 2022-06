Dopo l’ultima apparizione nel pulricelebrato Avengers: Endgame, sono in molti a chiedersi se Chris Evans tornerà mai a essere Captain America all’interno del Marvel Cinematic Universe. A rispondere ci ha pensato proprio il noto attore, attualmente impegnato con la promozione di Lightyear, film Disney Pixar sulla storia del giocattolo che ha ispirato Toy Story.

Chris Evans tornerà a essere Captain America?

Intervistato ai microfoni di ComicBook, Chris ha spiegato che il suo percorso nei panni di Captain America è stato fantastico e conserverà per sempre questo ricordo nel suo cuore. Dover tornare a interpretare, ancora una volta, uno dei più importanti membri degli Avengers significherebbe dare adito a un’impresa molto ardua. E a sua detta dovrebbe trattarsi di un qualcosa vicino alla perfezione per convincerlo a tornare.

Sono in molti a pensare che una storia perfetta da raccontare sarebbe il come Captain America sia riuscito a mettere al proprio posto le sei gemme dell’infinito per poi lasciarsi andare a un ultimo ballo con Peggy Carter e invecchiare. Non bisogna inoltre dimenticare lo scenario del multiverso, ormai ampiamente sdoganato con Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Chris Evans opens up about returning as Captain America! "It would be a tall order." #Lightyear pic.twitter.com/ZsbAGANXGr — Phase Zero – MCU (@PhaseZeroCB) June 10, 2022

Le voci di un ritorno di Evans nell’MCU si erano già susseguite nel 2021, ma non c’è mai stato un annuncio ufficiale da parte dei Marvel Studios. Confermato, invece, un quarto film su Captain America che vedrà Anthony Mackie prendere le redini dello scudo, come già visto nella serie TV The Falcon and the Winter Soldier.

Il film sarà scritto da Malcolm Spellman, già sceneggiatore e autore della serie Disney+, assieme a Dalan Musson. Ancora non è stata annunciata una finestra di lancio.

Nel frattempo vi ricordiamo che Lightyear – La vera storia di Buzz, il lungometraggio originale Disney e Pixar, uscirà nelle sale italiane dal 15 giugno nelle sale italiane. Il film è diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar, che ha co-diretto Alla Ricerca di Dory del 2016. Chris Evans presterà la voce proprio al mitico Buzz.