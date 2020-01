Chris Hemsworth dona un milione di dollari per la lotta contro gli incendi in Australia

L’attore interprete di Thor, Chris Hemsworth, insieme alla sua famiglia, ha deciso di dare un contributo personale per combattere la piaga degli incendi che sta devastando la sua terra natia, l’Australia.

In un video condiviso attraverso i suoi account social, Hemsworth ha rivelato che donerà l’importante somma di un milione di dollari a coloro che sono in difficoltà, mentre gli incendi continuano a distruggere gran parte della foresta australiana. Si ritiene che fino ad ora gli incendi, avvenuti principalmente sulla costa orientale del continente, abbiano devastato e bruciato circa 6,3 milioni di ettari di vegetazione. Ad oggi, oltre 2.500 edifici sono stati distrutti e gli incendi hanno provocato oltre due dozzine di vittime.

“Ciao a tutti. Come voi, voglio sostenere la lotta contro gli incendi boschivi qui in Australia”, afferma Hemsworth nel video. “La mia famiglia e io stiamo contribuendo con un milione di dollari. Spero che anche voi ragazzi possiate fare la vostra parte. Ogni centesimo conta, quindi tutto ciò che potete raccogliere è molto apprezzato. Ho messo insieme dei link a supporto di vigili del fuoco, organizzazioni e enti di beneficenza che stanno lavorando senza sosta per fornire aiuto durante questo periodo devastante. Al di là dell’apprezzamento per tutti in tutto il mondo per i loro desideri e le loro donazioni. Fa davvero la differenza, quindi scavate in profondità! Vi voglio bene. ”

Coloro che sono interessati ad aiutare chi combatte gli incendi in prima linea, possono andare al link fornito da Hemsworth e dal suo team cliccando qui.

L’Australia è stata sempre più utilizzata per ospitare varie produzioni dei Marvel Studios. Ha servito come casa di produzione per Thor: Ragnarok, poiché Hemsworth è australiano e il regista Taika Waititi è della vicina Nuova Zelandae ospiterà anche la fotografia principale di Shang-Chi.

“I Marvel Studios sono entusiasti di tornare in Australia per lavorare con il talentuoso e altamente qualificato team australiano, stuntman e attori, insieme alle migliaia di piccole imprese in tutta l’Australia che forniscono attrezzature, merci, strutture e servizi di livello mondiale a grandi produzioni economiche“, ha dichiarato David Grant, vice presidente dei Marvel Studios, al Sydney Morning Herald l’anno scorso.