Chris McKay (La Guerra di Domani) vorrebbe ancora dirigere il film su Nightwing

La Guerra di Domani è uscito da pochi giorni su Amazon Prime Video e il suo regista, Chris McKay, ha ribadito il suo desiderio di dirigere una pellicola dedicata a Nightwing, alias Dick Grayson, storica spalla di Batman nell’universo DC Comics.

Dopo aver già diretto Lego Batman – Il film per Warner Bros., McKay era già stato scritturato come regista per la pellicola sull’ex Robin, la cui sceneggiatura sarebbe stata firmata da Bill Dubuque (The Accountant). Il progetto era stato descritto come un film che mescolasse l’azione pura con un certo rilievo sentimentale ed emotivo. Il regista spera che l’idea di un film su Nightwing non sia stata del tutto scartata, ma che sia solo passata in secondo piano rispetto a The Batman, Black Adam e Aquaman and the Lost Kingdom, tutti attualmente in produzione.

Queste dichiarazioni arrivano in seguito all’intervista che McKay ha concesso a Variety in occasione dell’uscita di La Guerra di Domani:

“Voglio ancora girare Nightwing. Mi affascina l’idea di Dick Grayson che da giovane adulto prende sempre più coscienza del suo ruolo di eroe. Sarebbe dovuto essere un film sul rapporto padre-figlio, ma anche sulla vendetta, e sono piuttosto entusiasta perchè c’è molta sostanza nella sceneggiatura. Sarebbe potuto essere un film essere un film consistente e con tanti spunti su cui lavorare. […] Spero che si possa ancora fare. Non è una delle priorità in questo periodo, ma spero che lo diventi presto.”.

Precedentemente, McKay aveva già raccontato qualche dettaglio sul film: sarebbe stato un film di origini, raccontando il percorso di crescita di Dick Grayson come Nightwing a Blüdhaven, cittadina nei pressi di Gotham City da lui sorvegliata, e ci sarebbero dovuti essere diversi villain con cui confrontarsi. Si sarebbe anche dovuto rappresentare il rapporto fra il ragazzo e il proprio padre adottivo, Bruce Wayne, ma la presenza di Ben Affleck nel film non venne mai confermata.

“Sarebbe stato come aprire uno dei fumetti di Nightwing. Non hai mai la certezza che compaia Batman, ma potrebbe apparire da un momento all’altro, e come lui tantissimi altri personaggi, però stai comunque seguendo le storie di Nightwing. Non devi per forza doverlo collegare ad altri. Puoi benissimo raccontare una storia a Blüdhaven o nel mondo di Dick Grayson. Ci sarebbero un sacco di cosa da mostrare su come e perhè diventa Nightwing”.

