Chris Noth rivela la possibile ragione dell’assenza di Kim Cattrall da And Just Like That…

And Just Like That… è il tanto atteso sequel di Sex and the City, realizzato dal produttore esecutivo Michael Patrick King, i cui due primi episodi sono andati in onda il 9 dicembre.

And Just Like That… continua a essere ambientato a New York City ma ora, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) sono cinquantenni e hanno a che fare con una New York radicalmente diversa da quella degli anni 90, compresa una trama COVID-19. Samantha, interpretata da Kim Cattrall, è l’unico membro dell’affiatato gruppo di amici di Carrie che non è ritornata per il reboot e ora, Chris Noth, diventato famoso nei primi anni ’90 interpretando il detective Mike Logan in Law & Order e noto per il ruolo di Mr. Big (vero nome John James Preston) in Sex and the City, ha spiegato il motivo in un’intervista con The Guardian.

Il motivo dietro l’assenza di Kim Cattrall da And Just Like That…

Il primissimo episodio di Sex and the City è stato trasmesso in anteprima più di 20 anni fa e la serie è ricordata per la sua moda e le sue avventure straordinarie. Ma ancora più controverso di alcuni episodi è il duraturo dramma fuori campo tra le star Sarah Jessica Parker (che interpretava Carrie Bradshaw) e Kim Cattrall (che interpretava Samantha Jones). Sembrerebbe quindi che siano proprio i cattivi rapporti tra le due star il motivo per l’assenza di Kim Cattrall da And Just Like That…

Queste le parole di Chris Noth:

“Devo dirvi che non ho assolutamente idea di quale sia il suo pensiero o le sue emozioni. So che sono molto vicino a SJ e le descrizioni di lei [della Cattrall] non si avvicinano nemmeno. Mi piaceva, pensavo fosse meravigliosa nello show e alcune persone vanno avanti per le loro ragioni. Non so quali fossero le sue. Vorrei solo che tutta quella storia non fosse mai successa perché è stata triste e scomoda.”

Nel mondo del cinema e della televisione le differenze creative e gli scontri di personalità possono portare a frizioni e cadute. Noth sembra riconoscere che la Cattrall ha le sue ragioni, ma sostiene che il suo rapporto con la Parker è sempre stato positivo. Nonostante l’assenza della Cattrall, ora non ci resta che vedere se And Just Like That… avrà lo stesso successo della serie principale, ma il produttore King suggerisce già che ci potrebbero essere altre stagioni.

