Chris Pine in trattativa per il film di Dungeons & Dragons

L’attore Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman) è in trattative per un ruolo da protagonista nel film ispirato a Dungeons & Dragons prodotto da eOne e Paramount Pictures e diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley (Game Night – Indovina chi muore stasera).

Qualcosa si muove sull’adattamento cinematografico del popolare gioco di ruolo di Wizards of the Coast e Hasbro, che negli anni ha cercato di portare sul grande e piccolo schermo film ispirati a questo gdr. Sebbene D&D sia una IP molto popolare e amata, l’impresa di realizzare un film di successo in grado di soddisfare l’esigente fanbase del gioco di ruolo si è rivelata un’impresa più ardua del previsto, dato che negli anni i vari tentativi hanno dato esiti poco soddisfacenti.

Il mondo di D&D non è infatti nuovo a esperimenti simili, difatti a partire dal 2000 sono stati realizzati ben tre film in live action destinati al cinema, Dungeons & Dragons – Che il gioco abbia inizio nel 2000, alla tv e al mercato dell’home video, Dungeons and Dragons: Wrath of the Dragon God del 2005 e Dungeons & Dragons 3: The Book of Vile Darkness nel 2012.

Chris Pine, famoso per i suoi ruoli da protagonista in Star Trek e Wonder Woman potrebbe così interpretare il personaggio protagonista del quarto film di D&D portando la nuova pellicola all’attenzione di un pubblico più ampio che potrebbe, in un secondo momento, avvicinarsi anche al gioco.

Goldstein & Daley sono stati coinvolti nel 2019 per dirigere un film con un cast corale e un approccio sovversivo al gioco, in seguito al successo di Game Night – Indovina chi muore stasera e aver scritto la sceneggiatura di Spider-Man: Homecoming.

Il duo di registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley oltre a dirigere il film ne curerà anche la sceneggiatura, che sarà basata sul soggetto di Michael Gilio (Kwik Stop).

La nuova pellicola fantasy sarà prodotta congiuntamente da eOne e Paramount, con eOne incaricata di distribuire il film nel Regno Unito e in Canada e Paramount nel resto del mondo.