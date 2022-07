Può una sessione di Dungeons & Dragons cambiare la vita delle persone? A volte si, anche a Chris Pine. Vi diamo un indizio c’entra la passione per Dungeons & Dragons (ovviamente) e il casting di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, ma non solo.

Chris Pine: “Voglio diffondere il Vangelo di Dungeons & Dragons”

Prima di approdare in questo progetto il nome di Pine è stato accostato ad altri blockbuster, quali i due Wonder Woman e l’intero reboot di Star Trek, in cui ha interpretato il ruolo del protagonista. Il coinvolgimento in questo action basato sul popolare gioco di ruolo fantasy potrebbe quindi sembrare l’ennesimo progetto di questo genere per un attore che ormai ha legato la sua carriera a spettacolari film ad alto budget. In realtà le motivazioni che hanno spinto Pine a entrare nel cast non possono ridursi semplicemente alla sua predilezione per ingaggi che prevedano questo genere di ruoli.

Durante il panel di presentazione del film tenutosi al San Diego ComiCon Pine ha raccontato al pubblico un aneddoto della sua vita personale, che si lega direttamente alla pellicola: suo nipote è un giocatore di Dungeons & Dragons ed è solo merito del ragazzo se anche lui è diventato un appassionato.

Pine ha spiegato che durante il casting del film suo nipote ha organizzato alcune sessioni di gioco per tutta la famiglia e che l’esperienza è stata davvero entusiasmante.

Per Pine Dungeons & Dragons è un gioco così incredibilmente speciale e dalla forte componente collettiva, che dovrebbe essere giocato in tutte le scuole.

L’attore ha poi proseguito raccontando che il suo desiderio di far parte del cast di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri è il suo modo di promuovere il gioco in tutto il mondo “diffondendo il Vangelo di D&D”. La speranza di Pine è che questo film possa spingere le persone che non conoscono Dungeons & Dragons a cominciare a giocare.