Da eroe dei fumetti a mega cattivo, il passo è breve. Dopo aver vestito i panni del cavaliere oscuro nella trilogia Warner diretta da Christopher Nolan, ancora oggi osannata dai fan della DC, Christian Bale è passato alla Marvel per interpretare Gorr il macellatore di dei in Thor: Love and Thunder. Un ruolo alquanto insolito che, a sua detta, è stato molto più facile da svolgere rispetto a Batman.

Christian Bale as Gorr in Marvel Studios' THOR: LOVE AND THUNDER. Photo courtesy of Marvel Studios. ..Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

Ai microfoni di ScreenRant l’attore premio Oscar ha così dichiarato: “Ovviamente i cattivi riescono a divertirsi di più e sono molto più facili da interpretare. Questo perchè tutti hanno un debole per i cattivi, non è vero? Nel momento in cui un villain appare sul grande schermo tutti gli occhi sono puntati di lui e l’eroe passa in secondo piano. Si tratta di un ruolo molto più facile accattivante”. Bale ha poi rivelato di aver girato delle scene tagliate che superavano il confine del PG-13 arrivano al Rated-R e dunque troppo mature per essere mostrate sul grande schermo.

Thor: Love and Thunder, attualmente disponibile su Disney+, introduce nell’MCU il personaggio di Mighty Thor, alter ego di Jane Foster interpretato da Natalie Portman, e Gorr il macellatore di dei. A detta del regista il film è stato più difficile da scrivere rispetto al precedente e ha richiesto molti cambi per adattarsi pienamente alla continuity della Fase 4. Ma non è tutto, perchè il nuovo capitolo sul dio del tuono lascia tanti interrogativi irrisoluti e apre le porte a un futuro ancora più caotico (dato quello che accade nella prima scena post-credits).

La quarta iterazione stand-alone dedicata a Thor ha visto ovviamente il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del celebre Avenger, che ha deciso di riprendere il ruolo grazia alla rinnovata collaborazione con Taika Waititi. Love and Thunder ha al momento incassato oltre 737 milioni di dollari in tutto il mondo, superando gli incassi di Black Widow e Eternals, ma rimanendo dietro al suo predecessore Thor: Ragnarok, che ha incassato 850,4 milioni di dollari.