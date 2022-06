Sono state molteplici le iterazioni del cavaliere oscuro sul grande schermo, ma nel cuore dei fan un posto speciale sarà sempre ricoperto da Christian Bale, protagonista della trilogia diretta da Christopher Nolan. L’attore tornerebbe a interpretare Batman, ma a una condizione ben precisa.

Christian Bale tornerebbe a interpretare Batman

Intervistato di recente ai microfoni di ComicBook.com per promuovere Thor: Love & Thunder, Bale ha spiegato che sarebbe disposto a fare un nuovo film soltanto se di mezzo ci fosse Nolan: “Se mai decidesse di tornare in pista con un nuovo progetto e mi contatterebbe, sarei senza dubbio interessato. Il patto tra di noi è sempre stato quello di supportarci a vicenda e voglio mantenerlo. Avevamo detto che avremmo realizzato soltanto tre film e così è stato. Ma, ripeto, se ci dovesse essere un’altra occasione lo farei soltanto con lui”.

Date le circostanze appare improbabile un ritorno del Batman di Bale soprattutto adesso che la Warner ha deciso di puntare su una versione più giovanile, interpretata da Robert Pattinson. Il film diretto da Matt Reeves, uscito nel 2021, si è rivelato un grande successo e in cantiere è già stato messo un sequel.

A quanto pare, però, Christian Bale non ha ancora avuto modo di vedere The Batman: “Non l’ho ancora visto, ma lo farò. Ascoltate, io guardo pochissimi film e lo stesso vale per i registi con cui collaboro. Molti si chiedono il perchè di questa mia scelta, ma mi piace gustare l’esperienza di un film. In ogni caso lo guarderò. Robert è un attore brillante, abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere prima dell’uscita di The Batman e ho sentito soltanto opinioni estremamente positive al riguardo” ha dichiarato l’attore ai microfoni di Variety.

Tornando alla trilogia di Nolan (conclusasi nel 2012 con The Dark Knight Rises) Christian Bale ha svelato un grande aneddoto sugli oggetti di scena dei film, raccontando di averne presi alcuni dal set per conservarli in gran segreto a casa: “Ho preso la spada e alcuni dei cappucci di Batman da me indossati. Un’ottima collezione, non trovi? Li custodisco in maniera privata, non mi piace avere oggetti di scena in giro per la casa. Troppa confusione. Li ho nascosti in angoli silenziosi della mia casa” ha dichiarato l’attore ai microfoni di ComicBook.com.

Dopo il grande ruolo da eroe, Bale vestirà i panni del cattivo in Thor: Love & Thunder dove interpreterà Gorr the God Butcher, un killer galattico che cerca l’estinzione degli dei. L’uscita nelle sale del nuovo film dell’MCU è fissata al 6 luglio.

Dalle prime reazioni della stampa emerse in rete sembrerebbe che Christian Bale abbia di nuovo fatto centro con questo ruolo. Il personaggio di Gorr è stato creato dal fumettista Jason durante la sua apprezzata gestione delle storie del Dio del Tuono.

Gorr persegue una personale crociata contro tutti gli dei, che ritiene colpevoli di aver tradito la fede che i fedeli hanno verso di loro. Una convinzione nata in seguito alla fine del proprio mondo, la cui distruzione non è stata impedita dagli dei pregati dal suo popolo.