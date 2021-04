Christina Ricci sarà la nuova Morticia Addams?

Una delle parti più riuscite e indimenticabili, interpretate da Christina Ricci durante tutta la sua carriera, è sicuramente quella che l’ha vista, da bambina, vestire i panni di Mercoledì (Wednesday) Addams, nei film sulla lugubre e famosissima Famiglia Addams , usciti al cinema negli anni ’90 e a loro volta ispirati da una delle più iconiche serie tv in bianco e nero andate in onda negli anni ’60.

In vista della serie Netflix ispirata alla Famiglia Addams e diretta da Tim Burton in persona, molte voci di corridoio darebbero per certo che la bella Christina Ricci torni a vestire i panni di uno dei componenti femminili della famiglia, in questo caso la sensuale madre di Mercoledì e moglie del focoso Gomez, Morticia Addams!

La serie in questione sembra che sarà incentrata su una Mercoledì Addams un po’ più cresciuta rispetto a quella che abbiamo visto nei film e nello storico telefilm in bianco e nero (che potete acquistare a questo link), alle prese questa volta con il college e tutto quel che ne consegue, soprattutto per un componente della Famiglia Addams!

Non ci sono ancora conferme ufficiali per quanto riguarda il cast, anche se sembra che l’attrice più quotata per interpretare Mercoledì, sia Jenna Ortega. Per quanto riguarda invece il ruolo di Morticia, che fu di Anjelica Huston sul grande schermo, alcune indiscrezioni punterebbero proprio a Christina Ricci, anche se non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte dei suoi agenti, ne nostizie certe di provini fatti dall’attrice.

Are you ready for the best Wednesday ever? A Wednesday Addams live action series following the spooky icon’s coming of age is coming to Netflix. And with it, Tim Burton will be making his TV directorial debut! pic.twitter.com/rKQ7oZU645 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 17, 2021

Christina nei panni di Morticia è un’idea che accarezza i fans e i produttori da un bel po’, e sarebbe una sorta di naturale prosecuzione di quanto già visto nei due film a marchio Addams, avendo l’attrice già interpretato il ruolo della sinistra Mercoledì, e quindi sapendo già come “ci si muove” in casa Addams!