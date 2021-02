Christopher Landauer ospite a #donatoridiruolo

Il progetto #donatoridiruolo è ripartito con un ricco calendario di eventi aperti a tutti gli appassionati di giochi di ruolo. A rendere ancor più speciale questo evento sarà la presenza di un gradito ospite: Christopher Landauer, personalità di spicco della community internazionale del gioco, nonché appassionato giocatore di ruolo.

#donatoridiruolo, progetto nato lo scorso autunno grazie all’impegno di Lucca Comics & Games e il Centro Nazionale Trapianti, continua così la sua importante missione per sensibilizzare le persone sul tema della donazione di organi e tessuti. La prima serie di eventi di #donatoridiruolo ha visto un tavolo di composto da streamer e influencer, che per quattro giovedì di ottobre (in diretta su Twitch) si sono destreggiarsi tra le strade di Night City, in un’avventura originale per Cyberpunk Red scritta e narrata da Nicola DeGobbis.

La nuova serie di incontri, aperta a tutti i giocatori, è partita con il nuovo anno e ha coinvolto il collettivo di associazioni italiane Players Vs Coronavirus.

Landauer sarà ospite di una sessione epica di Savage Worlds, in lingua inglese, sabato 6 febbraio alle ore 20 sul server Discord di Players Vs Coronavirus. Per partecipare alla sessione sarà necessario iscriversi con apposito form, utilizzando questo link.

Christopher Landauer è famoso per essere uno degli alfieri di Rocky Mountain Savages, la community di Savage Worlds più entusiasta del mondo e degli USA occidentali. Oltre al suo impegno nella community di Savage Worlds, Landauer, è anche coordinatore del GenghisCon ed è organizzatore del Savage Worlds Official Event Crew e del Savage Cruise, nonché co-host del Savage Cast.

Il suo contributo al gioco di ruolo però è anche autoriale, infatti è co-autore del manuale Buccaneer: Through Hell and High Water e dell’attesissimo (e di prossima uscita) SWAT: Spells, Weapons and Tactics.

Per tutte le informazioni su #donatoridiruolo e il calendario della manifestazione potete visitare il seguente link.