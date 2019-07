Chrysaor krishna EX da Saint Seiya

Chrysaor krishna è una degli ultimi annunci prossimamente in uscita per la linea Myth Cloth EX di Tamashii Nations tratto dal manga di Saint Seiya ( I Cavalieri dello Zodiaco )

Chrysaor krishna ( in Italia meglio conosciuto come Crisaore ) è una delle ultime uscite per la linea Myth Cloth EX di Tamashii Nations. Tratta dal manga di Saint Seiya ( I Cavalieri dello Zodiaco ) la figure ha la particolarità di essere interamente snodabile ed è caratterizzata dalla possibilità di poter essere assemblata sia con indosso al personaggio l’armatura realizzata in metallo e plastica sia montando la cloth al simbolo della costellazione a cui appartiene.



La figure misura circa 17 cm di altezza, sarà in scala con tutti i cavalieri precedentemente già usciti, realizzata completamente in plastica tranne i piedi che sono realizzati in metallo. Come ci ha sempre abituati Bandai all’ interno della scatole troveremo numerosi extra tra cui mani e visi intercambiabili, l’effeto del colpo segreto del cavaliere e le parti per poter assemblare l’armatura nel totem della costellazione.

Per chi non lo sapesse questo personaggio compare per la prima volta nel terzo arco narrativo del cartone animato ovvero durante la battaglia con Nettuno e i suoi Generali degli Abissi. Protettore della colonna dell’Oceano Indiano, la sua armatura rappresenta Crisaore, figlio di Nettuno, nonché custode della lancia sacra del padre (infatti il nome del personaggio significa “Portatore della Lancia“). Crisaore è il terzo Generale degli abissi che i Cavalieri di bronzo affrontano nel regno di Nettuno, attaccando Sirio di sorpresa. Le armature dei 7 generali vengono chiamate Scale e prendono il nome da mostri marini presenti nella mitologia; a differenza dei Cavalieri di Atena, possono combattere utilizzando qualsiasi tipo di arma.

Il costo di questa figure sarà di 10.8000 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 146.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a novembre 2019 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.