Il franchise di Pet Sematary, adattamento basato sul celebre romanzo di Stephen King, si arricchirà di un nuovo progetto. Il portale americano Deadline ha infatti annunciato che Lindsey Beer è stata scelta per dirigere un seguito del remake uscito nel 2019. Si tratta del suo debutto assoluto nelle vesti di regista.

Il nuovo film, però, non uscirà nelle sale, bensì sarà realizzato in esclusiva per Paramount+, piattaforma di streaming della Compagnia americana. I dettagli sulla trama e sul possibile cast che ne farà parte sono ancora ignoti. Il finale del remake, in ogni caso, ha lasciato le porte aperte per un nuovo arco narrativo.

La versione originale del 1989 fu diretta da Mary Lambert, che tornò anche dietro alla macchina da presa del sequel, uscito nel 1992. Gli studios hanno fatto di tutto per cercare di tornare alle origini, ingaggiando nuovamente una regista donna.

Lindsey Beer dirigerà un nuovo film di Pet Sematary

La storia del romanzo originale segue le vicissitudini di una famiglia che, a seguito di una tragedia, scoprono un antico luogo di culto con il potere di far tornare in vita i morti. Il film dell’ 89 è considerato uno dei migliori adattamenti, mentre il remake ha diviso critica e pubblico.

Negli ultimi anni Stephen King è stato molto attivo nella stesura di romanzi che hanno continuato a far discutere. Il più recente è Later (qui trovate la nostra recensione), uscito sugli scaffali a marzo. Racconta la storia di Jamie Conklin, un ragazzo le cui abilità insolite potrebbero aiutare la sua mamma single e il suo amante in un’inchiesta di polizia molto importante, ma dovranno pagare un prezzo terribile.

