A pochi giorni dal season finale della prima stagione che andrà in onda questo sabato su Italia 1, a due mesi esatti dalla fine della seconda stagione negli Stati Uniti, Variety riporta che ci sarà un recast per Jonathan Kent, uno dei due figli di Clark Kent, in Superman & Lois. Il giovane attore Jordan Elsass infatti ha deciso di abbandonare il ruolo.

Ci sarà un recast di Jonathan Kent in Superman & Lois

Secondo quanto riportato, Jordan Elsass ha comunicato alla produzione e agli studios che non avrebbe preso parte alle riprese della terza stagione di Superman & Lois per “motivi personali”. Non sono stati forniti dettagli né dall’attore né dalla produzione che però ha subito confermato che ci sarà un recast per Jonathan Kent. Al momento non ci sono nomi in lizza per il ruolo.

Superman & Lois Italia 1

È stato inoltre confermato che l’abbondono di Elsass non è dovuto a problemi sul set o strettamente legati al lavoro sulla serie. La produzione della terza stagione di Superman & Lois dovrebbe iniziare fra poche settimane a Vancouver e Elsass era già atteso sul set per i preparativi.

Recuperate il nostro articolo: 5 motivi per guardare Superman & Lois

Superman & Lois vede protagonisti il supereroe più famoso del mondo e la sua compagna Lois. Di seguiti vi riportiamo la sinossi ufficiale, che potete trovare anche sul canale ufficiale di Mediaset: