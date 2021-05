Ci sarà un sequel di Birds of Prey? La risposta di Margot Robbie

Dopo aver interpretato con successo Harley Quinn in Suicide Squad (2016), Margot Robbie è diventata a tutti gli effetti una delle colonne portanti del DC Extended Universe, ricoprendo nuovamente il ruolo nello spin-off Birds of Prey (potete leggere qui la nostra recensione), uscito nelle sale due anni fa.

Diretto da Cathy Yan, il film ha chiuso la sua corsa al box-office mondiale con soli 201,8 milioni di dollari, rivelandosi quindi un mezzo fallimento dal punto di vista commerciale per Warner. Proprio per questo motivo, l’idea di un sequel potrebbe essere stata scartata.

Ad aggiornare i fan sulla questione ci ha pensato proprio Margot Robbie che, in una recente intervista ai microfoni di Den of Geek, ha spiegato di non essere a conoscenza delle intenzioni della major sul futuro del film. L’attrice non ha chiuso del tutto le porte alla sua realizzazione, ma per il momento questa non sembrerebbe essere la priorità.

Il sequel di Birds of Prey è ancora in stand by

Warner ha già annunciato le principali uscite cinematografiche del prossimo anno. Nel 2022 ci saranno ben quattro film targati DC Comics, attesissimi dai fan, ovvero The Batman, The Flash, Black Adam e il sequel di Aquaman. L’unico cinecomic confermato per il 2023, al momento, rimane il seguito di Shazam!.

In ogni caso Margot Robbie tornerà a vestire i panni di Harley Quinn in The Suicide Squad, film diretto da James Gunn e in arrivo nelle sale ad agosto. Nonostante alcuni membri del cast siano gli stessi della pellicola di David Ayer, questo nuovo progetto ne ignorerà gli eventi, diventando a tutti gli effetti un soft reboot.

Una delle sequenze più memorabili di Birds of Prey rimane senza dubbio quella in cui Harley descrive il suo amore per la ricca colazione a base di sandwich con bacon, uova e formaggio.

Se non avete ancora visionato Birds of Prey, vi consigliamo di recuperare a questo link il Blu-Ray del film in 4K.