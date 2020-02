Cinecittà World: nel 2020 calma piatta… o quasi per le novità

La stagione 2020 di Cinecittà World inizierà il prossimo 15 Marzo senza novità di rilievo. In Italia da Etnaland con i 44 gatti fino a Gardaland con il parco acquatico LEGO le varie strutture , seppur cautamente, stanno investendo su innovazione e rinnovo delle attrazioni mentre Cinecittà World pare in stasi per questo anno. Certamente la realizzazione di Volarium ha richiesto uno sforzo economico importante, dunque per Cinecittà World sarà un anno di transizione e sistemazione dell’esistente.

A tale proposito, l’area Sognolabio, già parzialmente smantellata per lasciar posto alla Cinepiscina cesserà definitivamente di esistere. Le quattro attrazioni restanti verranno riposizionate. Tazze e Salterello troveranno collocazione in area Roma, mentre Torre di Controllo e Bici Volanti verranno installate a Spaceland. Inoltre l’horror house sarà ampliata e rinnovata con l’aggiunta di due nuovi personaggi: Saw ed Hannibal Lecter.

A partire dal mese di Giugno verrà inaugurato Aqua World. In pratica la Cinepiscina, costruita al posto dello splash battle era soltanto il primo step di un progetto più grande che vedrà trasformata quell’area del parco in una zona acquatica. Già lo scorso anno sarebbe dovuto sorgere un fiume lento, poi rinviato a questa stagione. È stata avvistata in zona una gru, dunque sono effettivamente in corso dei lavori nell’area e tutto sembra andare per il verso giusto.

Insieme al fiume lento chiamato Paradiso, verrà realizzata anche una spiaggia di sabbia finissima immersa in un’ambientazione thailandese: Phuket Beach. Il sito continua anche con un inserto preoccupante. Si parla di una pagoda per massaggi Thai, cosa mai sentita prima e del tutto inadatta ad essere collocata all’interno di un parco. Speriamo si tratti solo di un fraintendimento.

Intanto resta aperta un’altra questione. Con l’aggiunta di un fiume lento Aqua World diventa sempre più vicina ad un parco acquatico. Siamo davanti ad un primo step che si concluderà nel 2021 con l’installazione di scivoli ? Continuerà ad essere inclusa nel biglietto del parco ? Giugno è ancora lontano ed è presto per avere conferme in tal senso. Tuttavia potrebbe essere svelato qualcosa di più il prossimo 5 Marzo in occasione della presentazione di inizio stagione.

Sul fronte intrattenimento vengono riconfermati sei spettacoli giornalieri ed un calendario ricco di eventi. In particolare sarà possibile seguire sui due maxi schermi del parco nella Cinepiscina ed a Cinecittà Street gli Europei di calcio e le olimpiadi.