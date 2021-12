Cinema d’autore | I migliori Blu-Ray da regalare a Natale

Il magico Natale sta per arrivare, e molti di voi non vedranno l’ora di staccare la spina, rilassarsi e dedicarsi ai propri hobby. Se siete giunti fin qui, sarete per forza degli appassionati di cinema intenzionati a recuperare determinati film per arricchire la propria collezione o, perché no, anche per una prima visione. Del resto, pur trattandosi di grande cinema e rinomati autori, il tempo è denaro e soprattutto non sufficiente per vedere tutto.

Durante la stesura di questa classifica, abbiamo particolarmente posto l’accento sulla varietà, suggerendo autori molto differenti tra loro e, di conseguenza, film completamente diversi. Da grande classici come Il Padrino o Pulp Fiction, da autori come Quentin Tarantino e Stanley Kubrick, abbiamo coperto una vastissima selezione di generi, e non dovreste faticare a trovare i più adatti ai vostri gusti.

Quindi, pubblico di Cultura Pop e cultori del cinema, preparate i popcorn, stendete le gambe, mettevi in posizione comoda e godetevi alcuni dei più grandi classici della storia del cinema; tra l’altro, molti di questi in sconto in vista del Natale 2021. Buona Visione!

I migliori Blu-Ray da regalare a Natale

2001: Odissea nello spazio (1968) di Stanley Kubrick

Uscito nel 1968, 2001: Odissea nello spazio è uno dei film più importanti di sempre: è stato in grado di creare, per la prima volta in assoluto, un contesto sci-fi verosimile il quale ha incantato milioni di spettatori. Ad oggi, c’è ancora chi prova a decifrare le battute finali del film. Un best buy assoluto.

8½ (1963) di Federico Fellini

Tra le pellicole più riuscite del regista Federico Fellini, forse tra i film più riusciti di sempre (considerando che, per tanti critici, è tra i migliori 100 film di sempre). Fonte d’ispirazione assoluta per moltissimi registi, 8½ racconta la storia di Guido Anselmi, un aspirante director confuso alle prese con la sua prossima opera.

Psycho (1960) di Alfred Hitchcock

Psycho, diretto da Alfred Hitchcock del 1960, è u film tratto dall’omonimo romanzo di Robert Bloch, nonché uno dei più riusciti in assoluto del regista, un successo commerciale incredibile. Non a caso, arrivarono sequel, spin-off e remake, sebbene non dello stesso calibro di Psycho.

C’era una volta a… Hollywood (2019) di Quentin Tarantino

Odiato da alcuni, apprezzato all’inverosimile da altri, C’era una volta a… Hollywood è uno dei film più autoriali di Tarantino: racconta L’America di fine anni sessanta e in particolare la situazione cinematografica del periodo, dal punto di vista di Rick Dalton (interpretato da Leonardo di Caprio), un attore che attraversa una vera e propria crisi lavorativa. Se amate la storia del cinema e la Los Angeles degli anni sessanta, è un must buy imperdibile.

The Prestige di (2006) di Christopher Nolan

Sicuramente meno rinomato di Interstellar o Inception, The Prestige è in realtà uno dei centri più perfetti messi a segno da Christopher Nolan. Una meravigliosa Londra Vittoriana fa da sfondo ad una lotta tra due uomini; scontro mandato avanti da intrighi e continui giochi di prestigio. Da guardare e riguardare con molta attenzione, The Prestige incanta e illude consapevolmente lo spettatore.

Il Padrino (1972) di Francis Ford Coppola

Tra i film più apprezzati di sempre, tra i capisaldi e più riusciti gangster movie della storia. Il Padrino, prima pellicola della trilogia firmata dal regista Francis Ford Coppola, si fa carico di un cast eccezionale che vanta nomi come Marlon Brando e Al Pacino, e inscena una delle trame più belle e appassionanti della storia del cinema. Un assoluto capolavoro.

Dunkirk (2017) di Christopher Nolan

Stanchi dei soliti eventi storici? Di rivedere il famosissimo sbarco in Normandia? Nessun problema! Christopher Nolan, con il suo Dunkirk, ha esattamente ciò che fa per voi. Un film che racconta il tragico, ma poco esplorato evento, che ha visto milioni di soldati inglesi intrappolati su una spiaggia. Assolutamente originale, ben girato e molto immersivo, è un must buy pazzesco!

The Wolf of wall street (2013) di Martin Scorsese

The Wolf of wall street ha, con molte probabilità, cambiato per sempre il mondo dei broker e della vendita online. Diretto da Martin Scorsese, senza veli e peli sulla lingua, racconta la trasgressione di un essere umano che si ritrova un impero tra le mani e deve fare i conti con i valori più cari di un essere umano.

“Vendimi questa penna.”

C’era una volta il West (1968) di Sergio Leone

Uno dei film Western più belli di sempre, un manuale da cui attingere per lo sviluppo di produzioni di questo tipo. Scritto e diretto da Sergio Leone, con le eccezionali musiche di Ennio Morricone, questo western all’italiana che ha dato il là alla trilogia composta anche da Giù la testa e C’era una volta in America, è immancabile per ogni appassionato di cinema che si rispetti.

Pulp Fiction (1994) di Quentin Tarantino

Chiudiamo questa nostra lista di film d’autore, con una pellicola imprescindibile: Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Noto per l’incredibile trama, la quale giocava con lo spettatore mescolando l’ordine degli eventi, e per un cast eccezionale composto da John Travolta, Bruce Willis e molti altri, Pulp Fiction è semplicemente storia del cinema!

