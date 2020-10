City Hunter: Arrestate Ryo Saeba! questa sera su Italia 2

Torna come ogni mercoledì l’appuntamento in prima serata su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre) con gli special e i film di City Hunter. Questa settimana tocca forse allo special più famoso e quello che ha ottenuto un maggior riscontro di critica e pubblico ovvero City Hunter: Arrestate Ryo Saeba!.

City Hunter: Arrestate Ryo Saeba! è il 6° special televisivo andato in onda per la prima volta in Giappone su Yomiuri TV il 23 Aprile 1999. È arrivato in Italia, per la prima volto su MTV, nel 2004 ed è stato pubblicato in VHS e DVD da Yamato Video. Come consuetudine lo special fu sviluppato da Studio Sunrise per la regia di Masaharu Okuwaki (Lupin III Viaggio nel Pericolo) con sceneggiatura di Nobuaki Kishima (Hunter x Hunter), charachter design di Keiichi Sato (Karas).

City Hunter: Arrestate Ryo Saeba! andrà in onda alle 21.20 circa, eccovi trama e locandina:

Ryo riceve una richiesta di aiuto da parte di Sayaka Asagiri, anchorwoman di una popolare rete televisiva, in quanto è stata testimone dell’omicidio del direttore della compagnia per opera del suo vice; il problema è che la donna, come tutti i suoi colleghi, porta al dito un anello pieno di un potente veleno, che la ucciderà all’istante nel caso dovesse uscire dall’area di Tokyo, e che inoltre permette ai suoi inseguitori di localizzare sempre la sua posizione. Per una serie di equivoci, nel tentativo di proteggere Sayaka dai suoi inseguitori Ryo finirà per passare per il suo rapitore, trovandosi così nella condizione di dover fuggire sia dagli assassini, sia dalla polizia. Kaori, che resta indietro e non si rassegna, va dunque dal presunto mandante dei tentati omicidi, il magnate dei media Jack Douglas; ma viene presa in ostaggio e rinchiusa; qui però conosce la vera Sayaka Asagiri!

L’appuntamento con City Hunter, la serie, è invece su Italia 2 tutti i giorni, alle 19.20 con due episodi e in replica il pomeriggio successivo alle 14.40.

City Hunter: Arrestate Ryo Saeba! e City Hunter in Italia

In Italia il manga originale è stato pubblicato prima da Edizioni Star Comics e poi da Planet Manga a cui si deve l’ultima edizione rivista e corretta nell’adattamento. Le serie anime sono stati pubblicate prima da Dynamic Italia (a partire dall’inedito City Hunter 3) e poi Dynit; i film animati, special e OVA invece sono stati pubblicati da Yamato Video. Il film del 2019 intitolato Shinjuku Private Eyes è invece edito da Dynit.

Eccovi una breve descrizione della serie: