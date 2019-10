City Hunter: il live action francese arriva nei cinema giapponesi coi nomi originali

Nicky Larson, il film francese di City Hunter arriva nei cinema giapponesi con un adattamento fedele al manga originale di Tsukasa Hojo, che dà la benedizione alla pellicola.

Nicky Larson e il Parfum de Cupidon (Nicky Larson e il Profumo di Cupido), la crime comedy francese liberamente tratta dal manga City Hunter scritto e disegnato di Tsukasa Hojo, arriva in Giappone con titolo ed adattamento fedele all’opera originale.

Lo ufficializza un trailer che non solo riprende il nome originale dell’opera, ma anche i nomi dei personaggi.

La pellicola, interamente doppiata in giapponese rivela anche il suo cast: Philippe Lacheau interpreterà Ryo Saeba e sarà doppiato da Koichi Yamadera, Élodie Fontan sarà Kaori Makimura e verrà doppiata da Miyuki Sawashiro, Kamel Guenfoud sarà Falcon e verrà interpretato da Tesshō Genda ed infine Sophie Mousel sarà Saeko Nogami doppiata da Harumi Ichiryūsai; quest’ultimi due hanno già interpretato i rispettivi personaggi nel corso di tutte le precedenti incarnazioni animate del franchise.

L’autore, regista e star del film Philippe Lacheau ha affermato di essersi trovato al settimo cielo quando Hojo gli ha fatto il complimento più bello possibile dopo aver approvato la sceneggiatura del film: il Mangaka affermò che la sceneggiatura e la trama del film erano fedeli al suo manga. Lo stesso Hojo ha notato che dapprima grazie al film anime City Hunter: Shinjuku Private Eyes (arrivato nei cinema italiani dal 2 al 4 settembre, grazie a Nexo Digital e prossimamente in homevideo sotto il marchio Dynit), ed ora a questo film live-action, quest’anno è diventato davvero “L’Anno di City Hunter.” Ha infine aggiunto che il film di Lacheau è una commedia d’azione emozionante e da batticuore, piena dell’amore del regista. Il titolo giapponese della pellicola sarà City Hunter the Movie: Shijō Saikō no Mission (City Hunter il Film: la Più Aromatica Missione di Sempre) – un triplice gioco di parole sulla parola giapponese saikō (più grande), kōsui (profumo, che è la chiave della trama del film ) e l’eroina Kaori. Nicky Larson è il titolo francese del franchise City Hunter, così come il nome localizzato francese del protagonista Ryō Saeba (nell’edizione italiana, semplicemente “Hunter”). Albatros Film si occuperà della distribuzione della pellicola.

Il film live action uscirà nei cinema giapponesi a partire da venerdì 29 novembre, in Italia è attualmente inedito.