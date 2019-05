City of Mist: disponibile lo Starter Set

Modiphius Entertainment rende disponibile uno Starter Set dedicato al suo gioco di ruolo City of Mist, prodotto edito in Italia da Isola di Illyon

Il gioco di ruolo City of Mist racconta di una metropoli avvolta da una nebbia magica in cui avvengono eventi sovrannaturali e di come i suoi abitanti convivano con questa situazione. Se non conoscevate questo gioco di ruolo, ma sono bastate queste poche parole per incuriosirvi, potrete avvicinarvi al gioco grazie al suo Starter Set realizzato da Modiphius Entertainment.

City of Mist è un gioco di ruolo che unisce gli elementi classici dei film noir alla narrazione supereroistica. La cornice delle avventure è una metropoli animata da crimine, complotti e misteri in cui i personaggi sono dei cittadini che incarnano i Mythos, l’essenza di concetti o entità, e grazie a loro riescono a compiere azioni sovrannaturali.

Il regolamento del gioco si basa sul sistema Powered by the Apocalypse che vi permetterà di vivere avventure incentrate interamente sulla narrazione grazie all’utilizzo delle capacità e attitudini del vostro personaggio.

Lo Starter Set ha un costo di 19,99€, ed è il primo dei nuovi contenuti dedicati a questo gioco di ruolo ad uscire sul mercato. La scatola contiene un libro da 86 pagine con le regole base, 7 schede personaggio pre-generate, 2 avventure, schede dei nemici, card e tutto il materiale necessario a permettervi di giocare a City of Mist.