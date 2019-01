City of Mist: il gioco di ruolo dei supereroi in chiave noir

Per tutti coloro che non hanno avuto modo di partecipare alla campagna Kickstarter dell’edizione italiana, sul sito di Isola Illyon Edizioni è finalmente disponibile per l’acquisto il manuale di City of Mist.

L’edizione originale di questo gioco è del 2017 ad opera di Amít Moshe e Son of Oak Game Studio.

City of Mist è un Gioco di Ruolo ad ambientazione noir, che presenta contaminazioni tipiche del genere supereroistico.

I protagonisti delle avventure sono i Prescelti, persone che in seguito ad eventi particolari riescono a risvegliare i Mythos, delle entità che rappresentano miti e leggende e che conferiscono ai protagonisti prodigiosi poteri. La tipologia e il concetto del Mythos sono lasciati totalmente all’inventiva del giocatore, che può stabilire si tratti di una divinità classica, un personaggio leggendario oppure un concetto filosofico.

Un elemento importante di City of Mist è ricoperto dalla caratterizzazione del setting delle avventure. La Città in cui i Prescelti sono chiamati a risolvere misteri, ha toni noir anni ’30 e soprattutto sembra avere una volontà propria, agendo e reagendo alle azioni dei Prescelti tramite la sua strana ed onnipresente Nebbia. Quest’ultima è in realtà una sorta di agente protettivo, che cerca di celare le influenze dei Mythos agli abitanti della Città.

Il gioco è basato sul sistema Powered by the Apocalypse di Apocalypse World, un set di regole fatto per enfatizzare la narrazione condivisa attraverso le azioni dei giocatori. Ogni giocatore avrà a disposizione delle Mosse, che potrà effettuare tirando 2d6. Se il risultato del lancio di dadi andrà tra il 7 (successo minimo) e il 12 (successo straordinario), l’azione avrà avuto successo. In base all’esito del tiro sarà possibile decidere l’effetto dell’azione.

Il gioco non viene lasciato completamente nelle mani dei giocatori, in quanto City of Mist prevede la figura di un narratore: il Maestro di Cerimonie, il cui compito è quello di tenere le fila della storia e reagire in base alle scelte fatte dai giocatori. Per tenere il passo dei giocatori e poter rendere l’azione al meglio, il Maestro di Cerimonie dispone di un set di Mosse particolari, che renderanno il gioco spettacolare e denso di colpi di scena.

Il Manuale Base di City of Mist è un volume cartonato di 512 pagine a colori, caratterizzato da una grafica sofisticata dal taglio fumettistico che gli è valsa un ENnie Award per Best Art, Interior nel 2018.

Al suo interno troverete la spiegazione dell’ambientazione, tutto ciò che vi servirà per creare un Prescelto e le regole e il sistema di gioco. Nel manuale viene dato ampio spazio anche allo sviluppo dell’arco narrativo dei personaggi giocanti e per il Maestro di Cerimonie vi è una parte dedicata alla spiegazione della creazione di un caso e una parte dedicata al bestiario, che mostra una serie di antagonisti e mostri, oltre alla guida per crearne da zero.