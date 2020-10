Claudio Chiaverotti in esclusiva al Road to Lucca Changes di CulturaPOP

Oggi è prevista la seconda serata del Road to Lucca Changes sul canale Twitch di CulturaPOP con il maestro del brivido, Claudio Chiaverotti!

Road to Lucca Changes – cos’è?

La Road to Lucca Changes di CulturaPOP è una serie di incontri che ci prepareranno a dovere in vista dell’evento lucchese (che ricordiamo a seguito delle disposizioni dell’ultimo DPCM ha spostato tutti gli eventi in presenza in formato digitale) con ospiti, anteprime e anticipazioni sui contenuti che saranno poi fruibili nel palinsesto di eventi che andranno in streaming sui canali ufficiali di Lucca Comics & Games edizione Changes.

Road to Lucca Changes con Claudio Chiaverotti

Non poteva mancare nei nostri appuntamenti uno dei pilastri storici di Sergio Bonelli Editore, la casa di Tex e soprattutto di Dylan Dog. Claudio Chiaverotti esordisce proprio nella testata dell’Indagatore dell’Incubo, nel lontano 1989 con l’albo Dylan Dog n.34 – Il Buio, con un villain d’eccezione, il tenebroso Mana Cerace, confermandosi come uno degli autori più prolifici e apprezzati dell’universo dylandoghiano. Ma oltre a decine e decine di storie sceneggiate per l’inquilino dio Craven Road, nel corso della sua carriera il maestro torinese è stato anche creatore e autore di Brendon e Morgan Lost, due personaggi che continuano a far sognare un pubblico sempre più affezionato.

Saremo dunque in compagnia di questo incredibile autore, alle ore 21 sul canale Twitch di CulturaPOP, per approfondire i suoi oscuri personaggi e chissà…magari per avere qualche anticipazione sul loro futuro.

Non mancate!