Grazie alla collaborazione con Universal Pictures, vi offriamo una clip esclusiva di No Time to Die direttamente dai contenuti dell’edizione home video (disponibile dal 15 dicembre in DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K) e riguardanti le spettacolari riprese effettuate a Matera per lo straordinario 25° capitolo della saga di James Bond, l’ultimo con protagonista Daniel Craig.

Clip esclusiva di No Time to Die: le riprese a Matera

Con oltre 600 milioni di dollari di botteghino, i fan possono ora godersi a casa No Time To Die, giusto in tempo per le festività natalize con oltre un’ora di contenuti speciali esclusivi alla scoperta dell’azione, dello spettacolo e degli stunt. Con focus speciali tra cui Essere James Bond, una retrospettiva di 45 minuti in 4k UHD, e quattro esclusive ed emozionanti featurette, potremo finalmente immergerci dietro le quinte del film ed esplorare a fondo il retaggio dello 007 di Daniel Craig.

Eccovi la sinossi:

Dopo una carriera passata a sventare una lunga serie di maniaci dai denti di metallo e dalle mani a tenaglia, la super spia si sta rilassando in Giamaica. Tuttavia la pace viene interrotta da una visita dell’agente della CIA e compagno di lunga data Felix Leiter (Jeffrey Wright) con la notizia della scomparsa dello scienziato Waldo Obruchev (David Dencik). Bond si fa coinvolgere, ma quando scopre quanto sia complesso e mortale questo mistero, potrebbe desiderare di non aver mai lasciato la sua spiaggia.

Eccovi invece la clip clip esclusiva di No Time to Die sulle riprese effettuate a Matera:

No Time to Die: i contenuti speciali nei formati 4K UHD, Blu-Ray e DVD

Eccovi l’elenco e una breve descrizione dei contenuti speciali presenti nell’edizione home video di No Time to Die.