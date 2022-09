Le sorprese non sono mancate durante il Tudum di Netflix, l’evento globale dedicato al mondo delle serie TV e dei film in arrivo sul Colosso streaming. Tra queste novità non è sfuggita ai fan del primo film, uscito nel 2019, la clip esclusiva di Glass Union – Knives Out 2 che mostra un nuovo ed entusiasmate enigma da risolvere per il personaggio interpretato da Daniel Craig, Benoit Blanc, l’unico a tornare tra i protagonisti dell’originale, sempre diretto da Rian Johnson.

Knives Out 2

La clip esclusiva di Knives Out 2

Tutte le informazioni più importanti riguardo il nuovo film – la trama e i personaggi della storia – sono contenute nella descrizione ufficiale di Netflix, che vi riportiamo di seguito:

Benoit Blanc torna a risolvere un mistero nel nuovo giallo di Rian Johnson. Questa nuova avventura vede l’intrepido detective in una lussuosa proprietà su un’isola greca, ma come e perché ci sia arrivato è solo il primo dei tanti misteri da scoprire. Blanc incontra presto un gruppo poco omogeneo di amici giunti su invito del miliardario Miles Bron per la loro riunione annuale. Tra gli ospiti ci sono l’ex socio di Miles Andi Brand, la governatrice del Connecticut Claire Debella, l’innovativo scienziato Lionel Toussaint, la stilista ed ex modella Birdie Jay con la coscienziosa assistente Peg, l’influencer Duke Cody e la fedele fidanzata Whiskey. Come in tutti i gialli che si rispettino, ogni personaggio ha i propri segreti, bugie e motivazioni. Quando ci scappa il morto, sono tutti sospettati.

Di ritorno al franchise da lui creato, il cineasta premio Oscar Rian Johnson ha scritto e diretto Glass Onion – Knives Out. Nell’impresa di ripetere il successo del primo film si è rivolto a un cast altrettanto stellare che vede il ritorno di Daniel Craig e la presenza di Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, e Madelyn Cline. Con loro anche Kate Hudson e Dave Bautista. Insomma, ci sarà da divertirsi anche con il sequel, ma nell’attesa godiamoci la prima clip in esclusiva di Knives Out 2:

Prima di concludere, vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare la versione 4k di Knives Out.