CloudAge: annunciato il nuovo gioco dell’autore di Maracaibo

Capstone Games ha svelato CloudAge, un nuovo gioco in scatola ideato da Alexander Pfister (Port Royal, Maracaibo) con ambientazione fantascientifica, dove i giocatori dovranno sfidarsi per la sopravvivenza.

CloudAge sarà un gioco per 1-4 giocatori dai 10 anni in su, caratterizzato da meccaniche di costruzione del mazzo (deck-building) movimento e gestione delle risorse in proprio possesso (hand management).

In CloudAge i giocatori saranno i protagonisti di una campagna ambientata in uno scenario apocalittico e distopico. La premessa del gioco vedrà il sorgere della Cloud, una società segreta, responsabile di una serie di azioni di sabotaggio verso diversi siti petroliferi, volte a destabilizzare l’ordine mondiale. Queste azioni scateneranno una catastrofe ambientale di portata globale. In seguito a questi eventi il mondo diventerà una landa desertica e desolata, dove l’obiettivo principale sarà quello di volare in esplorazione e raccogliere risorse necessarie alla sopravvivenza. Tali risorse potranno essere impiegate per sviluppare potenziamenti per la propria nave o contattare nuovi personaggi dell’equipaggio.

Il gioco sfrutterà le carte di gioco per costruire una storia che sarà influenzata dalle risorse raccolte dai giocatori. CloudAge sarà animato da un elemento di mistero rappresentato dal tabellone di gioco, che dovrà essere esplorato, per svelarne le aree: queste saranno coperte e al loro interno potranno rivelare risorse oppure le milizie della Cloud.

La campagna di gioco prevederà un livello di difficoltà graduale, introducendo i vari elementi man mano che la storia sarà svelata e guidando così i giocatori alla scoperta progressiva del mondo di gioco. Nonostante la struttura della campagna di gioco, CloudAge potrà essere comunque giocato anche in modalità autoconclusiva, selezionando i singoli episodi e scenari che potranno essere giocati in modalità one shot.

Capstone Games inizierà a distribuire CloudAge, in inglese, a partire dal 17 novembre 2020 ad un prezzo di 59,95 dollari. Al momento non abbiamo informazioni circa una possibile localizzazione italiana.