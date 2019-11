Clue: Dungeons & Dragons: Cluedo trasloca a Baldur’s Gate

Arriva Clue: Dungeons & Dragons, chi sarà l'assassino di Baldur's Gate?

The Op ha da poco lanciato una versione di Clue (ovvero Cluedo) davvero speciale: Clue: Dungeons & Dragons.

In questa nuova incarnazione dello storico gioco di investigazione il mistero sarà ambientato nell’universo di Dungeons & Dragons e precisamente nella mitica Baldur’s Gate, città che è stata teatro di moltissime avventure, non ultima Baldur’s Gate: Descent into Avernus.

Come in ogni partita a Cluedo che si rispetti anche in Clue: Dungeons & Dragons bisognerà individuare il colpevole; in questo caso uno dei membri del party sarà in realtà un diavolo, un servitore di Zariel, sotto mentite spoglie che avrà ucciso il personaggio prendendone poi l’aspetto. Inoltre l’impostore avrà anche nascosto, da qualche parte a Baldur’s Gate, una Infernal puzzle box.

La città della Costa della Spada rivivrà così sul tabellone di gioco attraverso 9 zone iconiche e il party dovrà indagare per scoprire chi tra loro è stato ucciso, quale arma è stata utilizzata e dove si trova la scatola.

CLUE: Dungeons & Dragons sarà un gioco per 2-6 giocatori, al suo interno saranno inclusi 6 nuovi segnalini arma, che sostituiranno le celebri armi del delitto e rappresenteranno le possibili armi utilizzate dal servitore di Zariel contro l’inconsapevole vittima (Great Sword, Demon Longbow, Silverclaw, Mastercraft Scimitar, Horn of Blasting, or Censor of Remembrance).

CLUE: Dungeons & Dragons avrà un costo di 39,95 dollari. Al suo interno potrete trovare: il tabellone di gioco, 6 armi del delitto, 21 Rumor Cards sui possibili sospettati, 21 Carte Intrigo, 9 differenti zone di gioco, 6 carte Armi del delitto, 6 segnalini personaggio, 6 schede personaggio, 1 bustina per nascondere la carta del colpevole, 2 dadi e il libretto delle regole.

Al momento CLUE: Dungeons & Dragons è stato messo in commercio da The Op in lingua inglese, non ci sono notizie circa un’eventuale localizzazione italiana, tuttavia siamo sicuri che, trattandosi di un grande classico dei giochi di società la barriera linguistica non rappresenterà un grosso problema.