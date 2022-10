CMON, editore internazionale di giochi da tavolo, miniature, fumetti e giochi di ruolo, ha ufficializzato la sua presenza a Lucca Comics and Games 2022! Scopriamo insieme tutto ciò che verrà proposto durante i giorni dell’evento lucchese.

CMON a Lucca Comics and Games 2022

CMON è pronta a vivere con tutti gli appassionati le incredibili giornate che ci prospettano a Lucca Comics and Games 2022. L’editore ci dà appuntamento con tante novità presso il padiglione di 100 metri quadrati in Piazza San Giusto. Qui troveremo, ad esempio, l’anteprima italiana di Marvel Zombies – A Zombicide game, l’opera che vanta la bellezza di oltre 9 milioni di dollari raccolti sulla piattaforma crowdfunding su Kickstarter. E poi ancora ci sarà Cyberpunk 2077: Gangs of Night City, il board game ufficiale del famoso franchise che di recente è tornato alla grande ribalta grazie ad altra produzioni videoludiche nonché cinematografiche. Infine, per gli appassionati del fumetto, preparatevi a Zombie Comics and Games, l’opera che racconta di una Lucca alle prese con un’invasione zombie in pieno Festival.

Le sorprese non finiscono qui

E poi ancora, oltre alle novità appena menzionate, ci sarà Dune: War for Arrakis, il gioco strategico direttamente ispirato all’omonimo film che porterà tutti i giocatori direttamente dentro l’universo creato da Frank Herbert! La lista di novità continua poi con Cthulhu: Death May Die, il gioco cooperativo a tema horror in cui i giocatori dovranno vedersela con molte minacce soprannaturali.

Infine, sempre presso il padiglione dedicato, vi informiamo che sarà presente il gioco di carte e miniature Marvel United X-men e i titoli ufficiali dedicati Scooby Doo e ai Looney Toons. Per tutti i giocatori che si fermeranno a provare i giochi in esposizione, verrà consegnato il fumetto Zombie Comics and Games!

Gli ospiti

Tra gli ospiti presenti a Lucca Comics and Games troveremo Marco Checchetto, Adrian Smith, Paolo Parente, Paul Bonner, Dany Orizio, Giancarlo Olivares, Fabrizio Russo e Mike McVey.