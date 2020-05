CMON annuncia CMON Comics – Volume 1, in arrivo le Graphic Novel di Zombicide

Aggiornamenti in arrivo da CMON e Guillotine, creatori del popolare universo di Zombicide, gioco di cui sono state realizzate numerose edizioni. Ad arricchire ulteriormente l’universo di questo gioco da tavolo è stato annunciato l’arrivo di CMON Comics – Volume 1, fumetti ispirati al mondo di Zombicide, Cthulhu: Death May Die e Zombicide: Invader.

CMON Comics – Volume 1 sarà una serie di tre Graphic Novel con copertina rigida, ognuna delle quali ambientata in uno dei rispettivi giochi (Zombicide, Cthulhu: Death May Die, and Zombicide: Invader). Oltre che ad espandere la narrativa delle ambientazioni, presentando tre storie inedite, i volumi saranno corredati da materiale di gioco aggiuntivo, come Kane, il personaggio presentato di seguito, uno dei soldati impegnati a contrastare la minaccia Xenos nella Graphic Novel su Zombicide: Invader.

Nella scorsa edizione di Lucca Comics & Games era stato presentato un promettente numero zero in cui erano presentate delle anterprime dei fumetti di CMON, realizzati da un team artistico d’eccezione, composto da Luca Enoch, Stefano Vietti, Giancarlo Olivares, Riccardo Crosa, Paolo Gomets, Alessio Moroni, Francesco Segala, graficamente curato da Matteo Brembilla e con il lettering di Marina Sanfelice. Proprio in occasione della kermesse lucchese, Luca Enoch ci aveva introdotti nel mondo a fumetti targato CMON, concedendoci un’intervista che potete leggere qui.

Zombicide è un gioco da tavolo collaborativo in cui i giocatori devono sopravvivere all’apocalisse zombie. La prima edizione del gioco è stata finanziata con una campagna Kickstarter di successo nel 2012. I giocatori vestiranno i panni dei sopravvissuti e dovranno riuscire a tenere testa alla minaccia nonmorta. Sulla scia del successo di questo titolo CMON ha ampliato il franchise con una moltitudine di titoli di espansione e giochi standalone.

Al momento CMON non ha diffuso molte informazioni su questo progetto, ma sappiamo che CMON Comics – Volume 1 sarà finanziato prossimamente con una campagna crowdfunding ospitata sulla piattaforma Kickstarter.