CMON Comics – Volume 1: online la campagna Kickstarter

È live la campagna Kickstarter per CMON Comics – Volume 1, i volumi a fumetti ispirati al mondo di Zombicide, Cthulhu: Death May Die e Zombicide: Invader. La campagna per il finanziamento del progetto servirà a realizzare le graphic novel ispirate ai celebri giochi da tavolo di CMON e Guillotine Games. In passato, abbiamo parlato di questo progetto con uno degli autori, Luca Enoch, che ci aveva preannunciato grandi premesse!

CMON Comics – Volume 1 saranno tre volumi in formato hardcover rilegato che racconteranno tre storie che trasporteranno i lettori nel cuore di Zombicide, Cthulhu: Death May Die e Zombicide: Invader. Le graphic novel porteranno la firma di alcuni tra gli autori italiani più amati come Stefano Vietti (TMNT, SPIDER-MAN, Dragonero), Luca Enoch (Gea, Dragonero, Lilith), Alessio Moroni (Orfani, Dragonero), Marco Itri (TMNT, Volition), Giancarlo Olivares (Dragonero, Nathan Never) e Riccardo Crosa (Rigor Mortis, Dragonero, Sottosopra)

Zombicide – Day One (128 pagine), seguirà Ned, un sopravvissuto all’invasione di zombie che ha travolto la Terra e il genere umano, nel tentativo di raggiungere un rifugio sicuro situato dall’altra parte della città. Il gruppo riuscirà a muoversi silenziosamente per non farsi notare dall’orda nonmorta?

Cthulhu: Death May Die – Fight or flight (132 pagine) seguirà il viaggio nell’orrore di un gruppo di orfani, nel loro tentativo di respingere il male che si sta stringendo attorno al loro orfanotrofio. Per riuscire nell’impresa ognuno di loro potrà fare appello all’aiuto di forze oscure e misteriose.

Zombicide: Invader – Dead Conctact (128 pagine) sarà un’avventura per la sopravvivenza nello spazio. I superstiti di una rivolta su una nave prigione dovranno affrontare un male alieno che si insidia sul pianeta PK-L7 e nel frattempo dovranno guardarsi le spalle da loro stessi, perché nessuno di loro è chi dice di essere.

La campagna prevederà 3 livelli di pledge che permetteranno di acquistare solo uno dei volumi (30 dollari), due volumi a scelta (55 dollari) oppure tutte e tre le graphic novel (75 dollari). Con ognuno dei volumi si riceverà un contenuto esclusivo per il gioco in scatola da cui la storia è tratta. Questi contenuti potranno essere incrementati con eventuali stretch goal e addon durante la campagna.

L’obiettivo di campagna di CMON Comics – Volume 1 è stato fissato a 10.000 dollari ed è stato superato, al momento il crowdfunding si attesta oltre i 100.000 dollari. La campagna sarà attiva fino a venerdì 5 giugno 2020 con la consegna delle ricompense attesa a partire da febbraio 2021. Chi desiderasse partecipare al crowdfunding potrà farlo sulla pagina Kickstarter del progetto a questo link.