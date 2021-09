CMON Limited ha acquisito Two Little Mice

CMON Limited ha recentemente comunicato l’acquisizione di Two Little Mice, lo studio di giochi di ruolo da tavolo fondato da Riccardo “Rico” Sirignano e Simone Formicola, e successivamente rafforzato dall’aggiunta dell’illustratrice Daniela Giubellini. La pluripremiata etichetta servirà come editore delle crescenti linee di giochi di ruolo e da tavolo che hanno fatto la storia del marchio CMON.

Il futuro dopo l’acquisizione

L’accordo include anche l’acquisizione di tutti i giochi e le proprietà intellettuali sviluppate da Two Little Mice, inclusa la linea di giochi Broken Compass (potete acquistarla su Amazon), vincitrice di ENNIE, e il gioco di ruolo Household (acquistabile su Amazon). CMON e Two Little Mice continueranno lo sviluppo e il supporto di entrambi i titoli, ampliando il loro ambito originale e portandoli a un pubblico più ampio. Rico, Simone e Daniela si uniscono alla divisione giochi di ruolo e giochi da tavolo narrativi di CMON, guidata dai designer Francesco Nepitello e Marco Maggi che hanno permesso la creazione del gioco di ruolo Zombicide: Chronicles, il design del gioco da tavolo Trudvang Legends (acquistabile su Amazon), e sono attualmente impegnati nello sviluppo di molti altri progetti top secret orientati alla narrativa.

Francesco Nepitello, Senior Game Designer di CMON e capo del team di sviluppo dei giochi di ruolo, ha affermato:

“Sono molto orgoglioso di dare il benvenuto a Two Little Mice in CMON, poiché ho personalmente sponsorizzato la loro aggiunta al team. La dedizione ai loro progetti e la qualità della loro produzione li fanno risaltare in una scena dove spicca il grande talento. La loro aggiunta ci consentirà di essere ancora più ambiziosi con i nostri piani attuali e futuri, mentre espandiamo le nostre linee di prodotti RPG e basati su storie”.

L’acquisizione di Two Little Mice consente a CMON di rafforzare la propria posizione di sviluppatore ed editore di giochi basati su proprietà intellettuali originali e franchising concessi in licenza. Al riguardo, Rico Sirignano, co-fondatore di Two Little Mice, ha dichiarato: