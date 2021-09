Cobra Kai 4: trailer in italiano e data di uscita dal Tudum

Tudum è il primo evento globale dedicato ai fan di Netflix che vede la partecipazione di moltissime star presenti nelle innumerevoli serie televisive e nei film prodotti da Netflix. Durante questo evento speciale, oltre agli ospiti illustri, grandi protagonisti sono anche i trailer di lancio e i nuovi filmati estratti dai nuovi titoli in programmazione su Netflix (per ulteriori informazioni sul primo evento globale dedicato ai fan di Netflix, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

Se state leggendo questo articolo, allora probabilmente siete cresciuti anche voi guardando i film di Karate Kid (se volete aggiungerli in versione Blu-Ray alla vostra collezione, li trovate in questa raccolta presente su Amazon). Oppure, vi siete appassionati ai film grazie alla serie sequel che trovate su Netflix a questo indirizzo. In ogni caso, se quello che cercate è la nuova clip video di Cobra Kai 4, allora siete nel posto giusto.

Per chi non lo sapesse, Cobra Kai si svolge oltre 30 anni dopo gli eventi dell’All Valley Karate Tournament del 1984 con la continuazione dell’inevitabile conflitto tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). La serie ha recentemente ottenuto quattro nomination agli Emmy Awards 2021, tra cui Miglior serie tv commedia, Miglior performance degli stunt, Miglior editing audio e Miglior mixaggio audio.

Il nuovo video tratto da Cobra Kai 4

Sappiamo già che Cobra Kai 4 non sarà l’ultima stagione della serie, come potete leggere anche in questo nostro articolo, in cui vi parliamo del rinnovo della serie per una quinta stagione, per cui il finale di questa stagione sarà di certo aperto. Nel nuovo trailer, che potete trovare poco più in basso.

Nel nuovissimo trailer, completamente doppiato in italiano, potrete vedere come i due rivali storici Daniel e Johnny abbiano deciso di unire le forze contro John Kreese, il quale ha preso possesso del Cobra Kai. Vedere due personaggi dal carattere così differenti lavorare insieme è uno spasso, soprattutto perché i due hanno approcci agli antipodi!

Come avete potuto vedere dal trailer, Cobra Kai sarà disponibile su Netflix dal 31 dicembre 2021.