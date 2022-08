Netflix ha reso pubbliche alcune nuove immagini dedicate a Cobra Kai 5. Grazie a queste, tutti i fan hanno dunque potuto dare un primo sguardo a quello che ci attenderà sul piccolo schermo, compreso il ritorno di un personaggio da Karate Kid III. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

Le prime immagini di Cobra Kai 5 con il ritorno di un personaggio di Karate Kid III

Il primo sguardo della quinta stagione di Cobra Kai dà il benvenuto a Mike Barnes di Karate Kid III. Infatti, Netflix Tudum ha presentato le nuove immagini che hanno rivelato che Sean Kanan si è unito al cast della quinta stagione.

Nello specifico, secondo quanto riportato, il personaggio apparso per la prima volta come antagonista di Daniel LaRusso in The Karate Kid Part III. Per chi non ricordasse il personaggio, Mike Barnes era in Karate Kid III una stella nascente della arti marziali.

Il resto del cast

Sempre grazie alle immagini rese pubbliche, possiamo vedere come nel cast di Cobra Kai 5 ci siano anche Thomas Ian Griffith, Billy Zabka, Ralph Macchio e Yuji Okumoto. Quest’ultimi riprendono rispettivamente i ruoli di Terry Silver, Johnny Lawrence, Daniel LaRusso e Chozen Toguchi.

Nel cast troviamo anche anche Courtney Henggeler, Xolo Maridueña , Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Peyton List e Vanessa Rubio. Infine, Martin Kove, Elisabeth Shue, Randee Heller, Ron Thomas, Rob Garrison, Tony O’Dell, Tamlyn Tomita e Traci Toguchi sono apparsi tutti nella serie TV ricoprendo i rispettivi ruoli occupati in Karate Kid .

Data di uscita della nuova stagione

Cobra Kai 5 arriverà su Netflix il 9 settembre. Nel frattempo, nel caso non le abbiate ancora viste, sappiate che sulla piattaforma streming video sono disponibili per la visione le prime quattro stagioni della serie.

Nell’attesa di scoprire le nuove proposte Netflix, restate sintonizzati sulle pagine di CulturaPop per tante altre novità e approfondimenti. E voi, siete del team Cobra Kai? Allora ecco per voi una felpa tutta da indossare e collezionare!