Il co-creatore di Cobra Kai, Jon Hurwitz, ha parlato del futuro della serie e di come Cobra Kai 6 potrebbe essere l’ultima stagione sempre se verrà rinnovata: Netflix e Sony infatti sono in trattative.

Cobra Kai 6 potrebbe essere l’ultima stagione, se verrà rinnovata

Cobra Kai fece il suo debutto nel 2018 su YouTube Red passando poi su Netflix. Grazie al grande successo, la serie ha poi ottenuto una serie di conferme che l’hanno portata oggi a un totale complessivo di 5 stagioni. Quest’ultima ha fatto il suo debutto il 9 settembre e in pochissimo tempo è finita al primo posto nelle classifiche Netflix.

Foto: ©Cobra Kai

In molti si stanno chiedendo quale sarà il futuro di Cobra Kai e quando sarà possibile mettere gli occhi sulle nuove puntate dedicate al sequel di Karate Kid. A tal proposito, a fare luce sulla questione, ci ha pensato Jon Hurwitz durante uno scambio di battute con Deadline. Quest’ultimo ha spiegato che i tempi dipenderanno molto dall’ufficialità della stagione stessa da parte di Netflix, nonché dalle tempistiche relative ad altre produzioni attualmente in corso d’opera.

Stiamo ancora lavorando a tutto questo con Sony e Netflix e non abbiamo ancora una sesta stagione ufficiale da annunciare. Quello che possiamo dire è che pensiamo costantemente a questi personaggi. Stiamo lavorando a Obliterated in questo momento per Sony e Netflix. Siamo nel nostro secondo mese di produzione, e penso che lascerà a bocca aperta le persone. Ma speriamo che ci saranno più Cobra Kai all’orizzonte. Potrebbe esserci potenzialmente un po’ più di attesa, solo perché stiamo lavorando a un altro progetto.

Inoltre, secondo quanto riportato, sembra che la sesta stagione possa essere quella conclusiva. Il motivo è semplice, nella quinta stagione vengono risolti una serie di archi narrativi imprescindibili per questa produzione. Di fatto, senza queste dinamiche la serie perderebbe il suo filone narrativo principale.

Le precedenti stagioni della serie di Netflix sono uscite secondo una cadenza non propriamente regolare mentre le ultime due sono state presentate e pubblicate a distanza di poco tempo l’una dall’altra. Se anche la nuova stagione riuscisse a mantenere questo trend positivo, potremmo aspettarci la stagione 6 in un periodo compreso tra il mese di ottobre e novembre 2023. Tuttavia, con la stagione ancora non confermata, questa ipotesi potrebbe ad oggi essere un po’ troppo ottimistica seppur un alto indizio ci fa pensare che non andremo comunque troppo più avanti rispetto a queste date. Infatti, nell’estate del 2024 è prevista un nuovo film dedicato a Karate Kid e ci viene difficile pensare che entrambi i prodotti possano essere rilasciati a distanza ravvicinata.