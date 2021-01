Cobra Kai Bo Workout, mettiti in forma con Cobra Kai

Netflix ha creato, in collaborazione con Billy Blanks, creatore del Tae-Bo, un sistema di allenamento popolare negli anni ’90, che includeva tecniche di arti marziali negli esercizi cardio, un nuovo allenamento ispirato a Cobra Kai: Il Cobra Kai Bo Workout con Sensei Billy Blanks.

L’allenamento, della durata di circa 40 minuti, è stato pubblicato sul canale Youtube di Netflix per permettere ai fan della serie di allenarsi a casa propria.

Unisciti al Sensei onorario del Cobra Kai Billy Blanks per imparare a colpire per primo, colpire duro, e non mostrare pietà. Questo è Tae-Bo, il metodo Cobra Kai.

Il Cobra Kai Bo Workout inizia con un riscaldamento che consiste in stretching e un set di otto flessioni. Billy Blanks quindi dimostra le varie posizioni, passi e mosse che saranno utilizzati durante l’allenamento.

Il Sensei nel video è accompagnato da quattro donne, chiara ispirazione ai video fitness anni ’80, vestite, ovviamente, di rosso, giallo e nero.

Il video si apre con una breve voce fuori campo di William Zabka, Johnny Lawrence in Cobra Kai. Billy Blanks poi spiega:

Ti spingerò come mai prima d’ora. E ricorda: colpisci per primo, colpisci forte, e senza pietà.

Billy Blanks, praticante di Taekwondo e attore americano, è conosciuto al pubblico per aver creato il programma di esercizi Tae-Bo, che ha spopolato negli anni ’90. Il Tae-Bo nasce, come il suo nome, da un’unione di Taekwondo e Boxe. Il Cobra Kai Bo è arrivato una settimana prima dell’annuncio di uno spin off probabilmente incentrato sull’antagonista della serie Karate Kid, John Kreese.

Barrett Carnahan, che interpreta un giovane John Kreese, ha affermato di essere stato contattato per uno spin-off, ma di non avere ancora idea di cosa si tratti. Cobra Kai è interpretato da William Zabka, Ralph Macchio, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo, Peyton List e Martin Kove. Tutte e tre le stagioni sono disponibili per lo streaming su Netflix.