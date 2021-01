Cobra Kai continuerà con la quarta stagione

Dopo la pubblicazione della terza stagione di Cobra Kai su Netflix, i boss dietro lo show hanno annunciato di avere molto di più in serbo per i fan e, in caso di cancellazione dello show da parte del servizio di streaming, di avere anche pronta una degna conclusione.

Durante un’intervista con Popculture (che potete leggere a questo link), i creatori di Cobra Kai hanno rivelato alcuni dei piani che hanno in serbo per la serie in corso. Con Netflix che già ha apporvato una quarta stagione di questo sequel di Karate Kid, gli spettatori potranno aspettarsi ancora molto da Johnny Lawrence, interpretato da William Zabka, e Daniel Larusso, interpretato da Ralph Macchio. Quanto a ciò che verrà dopo la quarta stagione, il co-creatore e produttore esecutivo Jon Hurwitz ha affermato di avere in programma diverse altre stagioni di Cobra Kai. La serie, iniziata come un’esclusiva YouTube Red, ha debuttato nel 2018 e, da allora, si è fatto strada nel cuore dei fan fino ad approdare su Netflix, per il quale è stata realizzata in esclusiva la terza stagione ed arrivando ad essere uno dei primi dieci spettacoli più visti sul servizio streaming nel 2020.

Jon Hurwitz ha dichiarato, tuttavia, che anche durante la scrittura della prima stagione, gli autori avevano un’idea molto chiara di come svolgere la storia e come farla terminare. Per quanto riguarda la quarta stagione, l’autore ha rivelato che la maggior parte degli episodi è già stata scritta e che il futuro della serie dipenderà solamente da Netflix. La realizzazione della quarta stagione, inoltre, è stata molto rallentata dalle complicazioni create dalla pandemia di Covid-19. Josh Heald, co-creatore e produttore esecutivo, ha spiegato che l’idea della produzione sarebbe quella di iniziare le riprese nei primi mesi del 2021, ma che la fattibilità sarà da vedere in base alle norme di distanziamento sociale, essendo le arti marziali uno sport di contatto. Per quanto riguarda ciò che viene dopo la quarta stagione, resta da vedere se la storia continuerà a soffermarsi su Johnny Lawrence e Daniel Larusso. La telefonata di John Kreese alla fine della terza stagione suggerisce che i due protagonisti avranno ancora a che fare con lui, ma al di là di questo le possibilità di sviluppo della trama rimangono infinite.