Xolo Maridueña, l’attore che interpreta il personaggio di Miguel Diaz nella serie Netflix di Cobra Kai, ha rilasciato una dichiarazione spiazzante: spera che la serie finisca presto, perché, sostanzialmente, non vorrebbe mai che i fan rimangano delusi.

Miguel di Cobra Kai, Xolo Maridueña: altre stagioni potrebbero risultare “troppo”

Ospite del podcast Big Thing, a Xolo Maridueña, star di Cobra Kai, è stato chiesto per quanto tempo pensa possa ancora durare la serie, soprattutto prima che inizi a mostrare un calo della qualità. Maridueña ha dato una risposta schietta e sincera, sostenendo che una sesta stagione potrebbe bastare, mentre allungarsi fino a una settima potrebbe andare bene, ma già eccessivo.

Penso che i ragazzi abbiano davvero fatto un lavoro eccezionale, rispettando i fan del contenuto originale, ma anche trovando un modo per innalzarlo, talvolta anche più della trama a cui si ispira. Ma spero solo che finisca a un buon punto. Penso e spero che ci sia una sesta stagione e sia il momento giusto per trovare quel punto conclusivo. Perché sarebbe un peccato se diventasse uno di quei show che i fan descrivono come “oh, andava bene fino alla quinta stagione”.

Se la serie venisse rinnovato, sicuramente si farebbero i conti ben presto sul fatto che Cobra Kai debba finire prima o poi. Come sostiene Maridueña, è meglio terminare la serie anche con un alto climax narrativo piuttosto che finire con una scarsa parentesi, che descriva in dettaglio la fine della storia, diminuendo però in termini di qualità.

Sembra che coloro che sono coinvolti nello spin-off siano consapevoli di tale importanza. Se la sesta stagione venisse confermata, ha il potenziale per mostrare intrighi e altre lotte, ma gli stessi sceneggiatori sono consapevoli che rischia di essere controproducente mostrare sempre gli stessi contenuti.

Dopo forse una stagione finale leggermente più lunga in termini di conteggio degli episodi, sembra che i fan dello spin-off avranno avuto l’opportunità di dire addio come si deve ai loro amati personaggi.