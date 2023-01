I creatori di Cobra Kai hanno appena annunciato sui social che la serie TV più amata degli ultimi anni è stata rinnovata per una sesta stagione e si concluderà ufficialmente con il nuovo arco narrativo. Nonostante l’annuncio che deluso i fan, i creatori hanno promesso la stagione più grande di sempre, lasciando anche la porta aperta per altre storie in futuro.

Annunciata la sesta stagione di Cobra Kai, sarà l’ultima

L’obiettivo che ci siamo posti fin dal primo giorno con Cobra Kai è sempre stato quello di concludere il progetto alle nostre condizioni, lasciando la Valle nel momento e nel luogo che abbiamo sempre immaginato. È quindi con immenso orgoglio e gratitudine che siamo in grado di annunciare questo risultato. L’imminente sesta stagione segnerà la conclusione di Cobra Kai. Sebbene questo possa essere un giorno agrodolce per il fandom, il Miyagiverse non è mai stato così forte. Questo fandom è il MIGLIORE del pianeta e speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid insieme a voi. Perché, come tutti sappiamo, Cobra Kai non muore mai.

Cobra Kai fece il suo debutto nel 2018 su YouTube Red passando poi su Netflix. Grazie al grande successo, la serie ha poi ottenuto una serie di conferme che l’hanno portata oggi a un totale complessivo di 5 stagioni. Quest’ultima ha fatto il suo debutto il 9 settembre 2022 e in pochissimo tempo è finita al primo posto nelle classifiche Netflix. Lo show ha riportato in vita l’universo di Karate Kid, facendo tornare volti storici come Ralph Macchio e William Zabka e al tempo stesso presentando al pubblico nuovi personaggi.

Foto: ©Cobra Kai

Nel frattempo è previsto un nuovo film di Karate Kid per il 2024, ma non avrà alcun collegamento con Cobra Kai. Uscito nelle sale nel 1984, Karate Kid si è presto evoluto in una trilogia quando al primo film si sono succeduti Karate Kid 2 – La storia continua (1986) e l’ultimo capitolo della serie, Karate Kid 3 – La sfida finale (1989). Successo che, nonostante gli investimenti della Paramount, non si sono ugualmente ripetuti con lo spin-off del 1994 (Karate Kid 4) e il remake del 2010 (The Karate Kid – La leggenda continua).