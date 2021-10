Codename Sailor V – Eternal Edition 1: la nascita della prima Guerriera, la recensione

La saga di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition, edita da Star Comics in un nuovo formato di grandi dimensioni con cover olografiche e immagini inedite a colori, si è conclusa, ma la casa editrice non manca di stupire i fan della serie con un’ultima chicca: il prequel che ha dato inizio al mito delle Guerriere Sailor.

Si tratta di Codename Sailor V – Eternal Edition 1 l’opera che narra la nascita della prima Guerriera Sailor, Minako Aino nome in codice Sailor V, nata per combattere sotto la protezione del pianeta dell’amore. Quali nemici dovrà sconfiggere e qual è la sua missione finale? A queste domande risponde questo incredibile spin-off, in un’edizione da collezione mai vista prima d’ora.

Codename Sailor V- Eternal Edition 1: l’origine dell’opera

Nel 1991 a Naoko Takeuchi, prima ancora che scrivesse la serie che la rese famosa in tutto il mondo, fu offerta l’opportunità di scrivere una storia breve su qualsiasi cosa desiderasse. Essendo una fan sia del genere Magical Girl sia del Tokusatsu, termine giapponese per indicare un film d’azione dal vivo o un dramma televisivo che fa un uso pesante di effetti speciali, decise di combinare i due.

Il risultato fu una storia one-shot intitolata Codename: Sailor V, con protagonista una giovane ragazza che poteva trasformarsi in una eroina per combattere le forze del male. La Toei Animation venne a conoscenza della storia e capì che aveva potenziale. Contattarono quindi la Takeuchi con l’intenzione di creare un anime. Quell’idea sarebbe si sarebbe trasformata in Pretty Soldier Sailor Moon.

Visto che Naoko Takeuchi scrisse contemporaneamente Codename: Sailor V e Pretty Soldier Sailor Moon, i capitoli di Codename: Sailor V furono serializzati più sporadicamente sulla rivista Run Run di Kōdansha tra il 1991 e il 1997 e finirono per essere molto più brevi della serie principale. L’opera è stata poi raccolta in tre tankōbon e nel 2004 venne ristampata con diverso formato e numero di pagine.

Prima che la Star Comics acquisisse i diritti, Pretty Guardian Sailor Moon e Codename Sailor V furono entrambi pubblicati dalla GP Publishing, che concluse la pubblicazione alla fine del 2011. Sono invece due i volumi che compongono questa nuova edizione di Codename Sailor V. Eternal edition: il primo è uscito l’8 settembre mentre il secondo volume è stato reso disponibile dal 13 ottobre.

Mina, tu sei la donna tra le donne, colei che ha il potere di trasformarsi nella più bella e forte di tutte. Sei la prescelta.

Codename Sailor V – Eternal Edition 1: la nascita della prima Guerriera Sailor

Com’è nato quindi il mito di Sailor V? Chi si nasconde dietro la misteriosa Guerriera mascherata vestita alla marinara? Il manga Codename Sailor V. Eternal edition 1 ci porta indietro nel tempo, a quando la nostra Mina era solo una studentessa di 13 anni della scuola media, decisamente poco femminile, un vero e proprio maschiaccio, ritardataria, sempre sulle nuvole, amante delle lunghe dormite e con voti al di sotto della media. Un giorno sogna di trovare il suo vero e unico amore. Vi ricorda qualcuno? Esatto: Mina è proprio la copia della nostra pasticciona Usagi!

E come la nostra futura Principessa anche la vita tranquilla e spensierata di Minako cambia per sempre quando incontra un gatto bianco di nome Artemis, con una mezzaluna sulla fronte capace di parlare il linguaggio umano. Da Artemis Mina riceve in dono un portacipria in grado non solo di trasformarla in una Guerriera Sailor ma dotato anche della capacità di rivelare la vera natura di coloro che vi ci specchiano, e una penna magica che le permette di trasformarsi nel suo alter ego, la bellissima Sailor V e in qualsiasi altra persona desideri.

Artemis le rivela che il suo Pianeta custode è il Pianeta dell’amore, Venere, considerato il Pianeta gemello della Terra che dovrà proteggere combattendo contro i nemici. Ruotante nell’orbita di Venere c’è il Magellan Castle, il suo castello che si libra nella terra di Afrodite su Venere.

La sua missione da ora in avanti sarà combattere contro gli agenti della Dark Agency, guidata dal misterioso Danburite e impedire al loro malvagio piano di realizzarsi. Gli individui che ne fanno parte non sono esseri umani e ciò che bramano è l’energia dei terrestri per sterminare l’intera umanità e impadronirsi in questo modo della Terra.

Come opera la Dark Agency? Nel modo più subdolo possibile, giocando con i sogni e le passioni di tutte le persone amanti della musica. Basta poco, davvero poco per intrappolare il cuore e la mente degli uomini. Attraverso falsi idol le persone, tra cui anche la migliore amica di Mina, Hikaru Sorano e il suo compagno di classe di nome Gurikazu Amano, cadono nella mani dei nemici della Dark Agency, rischiando la vita.

Dal senpai Higashi, di cui la nostra protagonista è pazzamente innamorata così come tutte le sue compagnie di scuola, a Pandora e Petite Pandora, due sorelle idol che si rivelano essere avversarie pericolose, a una nemica cibernetica. Per allenarla Artemis finirà per utilizzare uno stratagemma vincente: installare un nuovo videogioco dedicato proprio a Sailor V grazie al quale la nostra Guerriera potrà simulare dei veri combattimenti! Minako non ha scelta. Deve accettare il suo destino e combattere.

Codename: Sailor V! Sono la paladina della giustizia, la bella guerriera che veste alla marinara… sono Sailor Venus!

Inizia così la straordinaria avventura della nostra Minako, pronta a lottare contro il male, in qualsiasi forma si presenti. Temeraria, coraggiosa e di gran cuore, aiuterà persino la Polizia a catturare i semplici malviventi, anche se questo causerà l’ira del povero agente Toshio Wakagi che farà di tutto per riuscire a catturarla e per non perdere il suo lavoro, mentre il sovrintendete capo della polizia di Tokyo finirà per diventare una sua grande fan: il suo obiettivo? Fare in modo che Sailor V lavori per la polizia!

Non mancheranno dei momenti di sconforto ma Minako è decisa a non arrendersi e a non tradire chi ha riposto fiducia in lei. Chissà se, combattendo contro il male in nome dell’Amore, Minako riuscirà anche a trovare la sua anima gemella.

Codename Sailor V. Eternal edition 1: l’edizione definitiva

La nuova edizione pubblicata da Star Comics rispecchia perfettamente i volumi che sono andati a comporre la serie principale e ne è una degna conclusione.

La bellissima cover olografica, elegante, brillantinosa e sfavillante, un po’ come la nostra Minako, presenta un’immagine inedita mentre all’interno troviamo molte immagini a colori originariamente apparse solo su rivista.

Infine, tutte le pagine, anche quelle in bianco e nero, sono create attraverso la digitally remastered esattamente come in Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition. Insomma, Codename Sailor V – Eternal Edition 1 è un’edizione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se siete dei fan accaniti delle Guerriere Sailor e della coraggiosa e inimitabile Sailor V!