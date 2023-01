Dopo essere stato fermo ai box per oltre sei mesi a causa di un grave infortunio al muscolo pettorale, Cody Rhodes è finalmente pronto al trionfale ritorno in WWE. Nella puntata di Monday Night Raw di ieri è stato ufficialmente annunciato che l’American Nightmare prenderà parte al Royal Rumble match, in programma sabato 28 gennaio, e per molti è il favorito numero uno alla vittoria.

Cody Rhodes tornerà alla Royal Rumble

Cody Rhodes è tornato in pompa magna in WWE a WrestleMania 38, sconfiggendo Seth “Freakin” Rollins nel match migliore della serata. I due hanno poi intrapreso un’accesa rivalità culminata all’interno dell’Hell in a Cell al PLE event omonimo, svoltosi a giugno. Show in cui Cody ha lottato con il pettorale già martoriato, rendendosi protagonista di una performance incredibile. In tutto questo tempo lontano dai ring della WWE Cody ha saputo reinventarsi, lottando in giro per il mondo tra cui Ring of Honor e Impact Wrestling per poi diventare nel 2019 uno degli artefici della nascita della AEW, da molti vista come una vera e propria alternativa alla WWE. Cody e sua moglie Brandy hanno però deciso di lasciare la Compagnia di Tony Khan a febbraio del 2022 per motivi ancora oggi non del tutto precisi.

BREAKING NEWS: @CodyRhodes returns at #RoyalRumble. The American Nightmare has officially declared for the 2023 Men's Royal Rumble Match!#Rhodes2Rumble pic.twitter.com/xGOTxTwdGB — WWE (@WWE) January 17, 2023

La WWE non ha comunicato il numero d’ingresso di Cody alla Royal Rumble, ma i fan sono conviti che possa entrare tra i primi. Sin dal suo ritorno a Stamford Cody ha sempre avuto un solo obiettivo in tempo: diventare il campione del mondo, titolo che a oggi non ha ancora vinto, e onorare la memoria del padre Hall of Famer.

Dove vedere la Royal Rumble

La Royal Rumble di quest’anno andrà in onda dall’Alamodome di San Antonio, in Texas. Il Premium Live Event sarà disponibile come di consueto, in diretta e poi in differita, soltanto sul WWE Network.