Combattler V Full Action di Tamashii Nations

Tamashii Nations annuncia l’apertura dei preordini per la nuova figure di Combattler V tratto dal proprio cartone animato in uscita nel 2020.

Combattler V Full Action è la quinta e ultima uscita per ora di Tamashii Nations, ed è stato annunciato poche ore fa come prossimo arrivo per il 2020. La linea a cui la figure appartiene è quella denominata Soul of Chogoking storicamente riservata ai robot più famosi che sono apparsi in televisione e cinema negli ultimi anni.

Questa figure è realizzata per buona parte in metallo con alcuni elementi di plastica per bilanciare meglio il robot nelle sue pose dinamiche. Combattler V sarà alto circa 18 cm ed è perfettamente in scala con gli altri 5 robot di questa linea F.A. (ovvero Vultus V, Daitarn 3, General Daimos e Zambot 3). Il robot non è trasformabile ma è completamente snodato e pieno di accessori di ricambio tra cui mani e tutte le varie armi ed effetti con cui si potranno simulare i colpi che abbiamo visto nel cartone animato. Non mancherà la basetta espositiva con un braccio per agganciare il robot che permetterà le pose al volo e in action.

Combattler V viene trasmesso per la prima volta in Italia nel 1983, ed è una serie televisiva di tipo anime giapponese di genere mecha prodotta dalla Sunrise nel 1976 tratto da un manga omonimo di Saburō Yatsude. Nell’ anno 2013 gli alieni del pianeta Campbell invadono la Terra e il professor Stevens costruisce il robot elettromagnetico Combattler V per contrastare l’invasione. Il robot è l’unione di cinque navicelle pilotate da 5 ragazzi scelti per delle abilità peculiari che li caraterizzano.

Il costo della figure di Combattler V Full Action sarà di 15.400 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 170.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia a maggio 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.