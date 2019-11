Combo Color: recensione di una battaglia senza quartiere a colpi di pennarello

Combo Color è un allegro gioco da tavolo edito da Asmodee Italia, dalla durata di 20 minuti circa e pensato per 2-4 giocatori, dagli 8 anni in su. Il gioco è stato ideato da Charles Chevalier e Laurent Escoffier ed è arricchito dalle vivaci illustrazioni di diversi artisti digitali che donano una connotazione estetica di […]

Combo Color è un allegro gioco da tavolo edito da Asmodee Italia, dalla durata di 20 minuti circa e pensato per 2-4 giocatori, dagli 8 anni in su. Il gioco è stato ideato da Charles Chevalier e Laurent Escoffier ed è arricchito dalle vivaci illustrazioni di diversi artisti digitali che donano una connotazione estetica di impatto.

I componenti

All’interno della scatola di Combo Color sarà possibile trovare tutto l’occorrente per giocare: il regolamento, 4 pennarelli cancellabili, 1 cancellino e 18 schede avventura stampate su entrambe le facce, per un totale di 36 schemi diversi. Queste schede rappresentano il componente principale del gioco: la loro particolare plastificazione le renderà simili in tutto e per tutto a lavagne cancellabili e sarà quindi possibile colorarle all’infinito utilizzando i pennarelli speciali ed il cancellino compresi nella confezione.

Gli Universi di Combo Color

Le 36 schede sono illustrate seguendo un particolare tema narrativo, chiamato “Universo”. In Combo Color sono presenti 6 differenti Universi: Neo Tokyo, Safari, Ciambelle in Festa, Giornata Tipo, Olimpiadi della Tavola Rotonda e Versailles.

Ogni Universo sarà caratterizzato da uno stile particolare, mentre sulla griglia di ogni scheda sarà possibile trovare delle particolari icone, che serviranno per determinare i punteggi di ogni partita. I 6 Universi saranno a loro volta composti da 6 avventure di difficoltà crescente che racconteranno una storia in 6 parti.

Il gioco

In Combo Color lo scopo del gioco sarà quello di accumulare più punti dei propri avversari colorando in modo strategico i vari spazi di una scheda. Le regole di questo gioco sono estremamente essenziali, così come la preparazione di ogni partita.

I giocatori dovranno scegliere una delle 36 avventure, posizionare il foglio al centro del tavolo, scegliere uno dei quattro colori (azzurro, verde, arancione e rosso) e colorare uno dei personaggi posti ai 4 angoli del foglio. Il gioco comincerà dal giocatore più giovane, che colorerà la prima casella (posta in corrispondenza di una freccia).

A questo punto toccherà al giocatore successivo, che potrà colorare una casella adiacente ad un’altra precedentemente colorata, a prescindere dal colore. Il gioco proseguirà in questo modo fino a che tutti gli spazi non saranno stati colorati, per poi procedere con il conteggio dei punti, che andranno annotati nella tabella posta accanto al proprio personaggio. Chi avrà ottenuto il punteggio maggiore avrà vinto la partita.

Il conteggio dei punti

A seconda del livello di difficoltà dell’avventura le schede prevederanno diversi tipi di icone, che rappresenteranno le differenti regole di conteggio dei punti. Le icone varieranno a seconda dell’Universo in cui avrete deciso di giocare, come è possibile vedere dalle foto nell’articolo; a ogni specifica icona sarà associata un tipo di operazione, come addizione, moltiplicazione, sottrazione, oppure combinazione o maggioranza.

I livelli più semplici saranno lineari e richiederanno strategie e calcoli più semplici, invece i livelli più complessi richiederanno più impegno e flessibilità, dando vita a partite agguerrite in cui i pianificatori più abili riusciranno a sfruttare a proprio vantaggio le varie regole di conteggio ottenendo più combo vincenti.

Per chi è adatto

Combo Color è un gioco in grado di appassionare e coinvolgere giocatori diversi, sia esperti che casual, anche se la crescente competitività del gioco potrebbe dare vita a qualche discussione tra i giocatori più suscettibili.

L’esperienza di gioco, a difficoltà gradualmente crescente, permetterà la fruizione anche ai giocatori più giovani, che non riscontreranno particolari problemi con le regole di conteggio dei livelli più semplici.