Attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, Hiro Mashima, mangaka dietro il successo di Fairy Tail e e dell’attuale serializzazione settimanale di Fairy Tail: 100 Years Quest (a livello di storyboard) e di Edens Zero (sia scrittura che disegno), ha rivelato consigli su come disegnare il seno in un manga… e l’autore non è di certo noto per personaggi femminili non prosperosi.

Mashima-sensei ha deciso di dispensare questi utili consigli, tra l’altro in una parte del corpo non proprio facile da disegnare rispetto a quanto sembri, in occasione di una ufficiosa festa del seno, denominata Boob Day, che in Giappone cade il 1° agosto (in giapponese 8 si può leggere come “pa” e 1 “i“, ovvero “pai” un’abbreviazione di oppai (appunto, seno).

Pertanto, per celebrare questa festa che non ha poi bisogno di un giorno per essere celebrata, l’autore ha dedicato ai suoi appassionati una illustrazione con dei bozzetti per disegnare un buon seno, facendolo apparire i più reale possibile.

Come disegnare il seno: i consigli di Hiro Mashima (Fairy Tail)

Chiaramente, l’autore precisa, il tutto dipende dalle angolazioni del personaggio in questione e del capo di abbigliamento che sta indossando.

Mashima parla di capi di abbigliamento con scollatura ampia, come bikini, canottiere e reggiseni. Se il personaggio viene disegnato di fronte, il seno va realizzato simmetricamente, ma se il busto viene ruotato su un lato, c’è bisogno di diverse accortezze. Ad esempio, se il personaggio ha la spalla sinistra in avanti e quella destra indietro, l’area più ampia del disegno deve essere dedicata alla parte destra del corpo. Di conseguenza, non bisogna dimenticare di restringere il campo sul centro della parte superiore del petto che andrà a coprire il seno sinistro. Il tutto vale al contrario nel caso in cui la spalla destra è avanti e quella sinistra dietro.

Possiamo guardare di seguito il tutorial del maestro giapponese su come disegnare il seno realizzato da diverse angolazioni:

Le opere magna di Hiro Mashima sono tutte disponibili per l’acquisto in Italia grazie a Star Comics. Ne approfittiamo per invitare a recuperare il 1° numero dell’attuale serializzazione settimanale dell’autore, Edens Zero, qui su Amazon.