Come funzioneranno i film animati nel DCU di James Gunn? Ne ha parlato lo stesso co-presidente e co-CEO dei DC Studios su Twitter, il quale ha confermato che non tutti, ma alcuni film d’animazione DC saranno ambientati nell’Universo DC.

Nel corso degli anni DC ha lottato per replicare il successo del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, anche se non ha avuto problemi a costruire un universo condiviso tra animazione e televisione, creando diversi franchise di lunga durata e interconnessi fra di loro, come il DC Animated Universe, l’Arrowverse, il DC Animated Movie Universe e Tomorrowverse: gli ultimi due fanno parte dei DC Universe Animated Original Movies, una serie di film di supereroi direct-to-video (ovvero pensati direttamente per il mercato home video, senza passare per le sale cinematografiche) distribuiti da Warner Bros. Home Entertainment dal 2007 (potete fare i vostri acquisti a tema DC Universe qui su Amazon).

Come funzioneranno i film animati nel DCU di James Gunn

Un fan della DC ha recentemente chiesto a Gunn su Twitter se Warner Bros. stia ancora pensando di realizzare film animati di lunga durata e, in caso sia così, se questi saranno collegati al DCU o se resteranno delle entità separate come il DC Elseworlds. La risposta, breve quanto esaustiva di James Gunn, è stata:

Sì, e stiamo facendo entrambe le cose.

Yes and we’re doing both. — James Gunn (@JamesGunn) February 2, 2023

Al momento attuale, James Gunn non ha ancora annunciato un film d’animazione ambientato nel DCU, ma ha rivelato, durante la sua presentazione del capitolo uno del DCU, che una serie animata di sette episodi chiamata Creature Commandos era già in fase di produzione per HBO Max come primo progetto del DCU animato.

Finora, James Gunn non ha confermato il destino del Tomorrowverse, di cui dovrebbero essere pubblicati due nuovi capitoli nel 2023: Legion of Super-Heroes e Justice League: Warworld. In questo momento, Gunn e Safran hanno solo etichettato retroattivamente tre progetti DC come parte del franchise di Elsworlds: The Batman Universe, Joker e Teen Titans Go!