“I sogni son desideri” cantava Cenerentola, e non potremmo aprire diversamente la recensione di Come per Disincanto – E vissero tutti infelici e scontenti, disponibile a partire dal 24 novembre 2022 su Disney Plus. Questo nuovo lungometraggio, diretto da Adam Shankman, è il sequel di Come d’Incanto, uscito nel lontanissimo 2007. Inutile dirvelo, ci sono magie, nuovi personaggi e un’ora e quarantasette minuti di novità, tante risate e momenti riflessivi. I sogni si avvereranno, o resteranno solamente desideri?

Cos’è accaduto in Come d’Incanto?

Come d’Incanto si apriva con una rapida ma vivace presentazione di Giselle, interpretata da Amy Adams (Arrival), una giovane donna che viveva in una casetta posta ai margini di un boschetto nel magico regno di Andalasia. Amica di ogni uccellino, scoiattolo e cerbiatto era felice e spensierata, nonché invaghita del principe Edward (James Marsden), che conobbe in un giorno, decidendo di sposarlo quello dopo. Narcissa, la matrigna di Edward, il reale ostacolo per il loro “Vissero felici e contenti”, ingannò la ragazza, spedendola in luogo dove esserlo è quasi del tutto impossibile, proprio nella Grande Mela. E no, non quella che Biancaneve morse, bensì a New York City, già luogo di grandi favole, fiabe e storie incredibili.

La principessa, costretta ad abituarsi ai ritmi di una città che non dorme mai, incontrò l’avvocato Robert Philip, un uomo disilluso, divorziato e padre di una bimba che rispondeva al nome di Morgan. La favola di Come d’Incanto, per farla breve, non si concluse in maniera classica, poiché Giselle si innamorò di Robert, rinunciando così alla corona e a Edward, che intanto aveva perso la testa per Nancy (Idina Menzel).

Come per Disincanto: una nuova e piacevole favola moderna

Quindici anni dopo, Giselle è felicemente sposata con Robert, impersonato da Patrick Dempsey, e sogna il suo tanto agognato lieto fine lontano da New York. La famiglia, infatti, decide di trasferirsi nella cittadina di Monroeville, lontano dal trambusto della città per vivere in piena campagna, in un quartiere tranquillo, abitato da persone a modo e vicini disponibili. La cittadina, però, è dominata dalla perfida Malvina Monroe (Maya Rudolph), che cerca di entrare nelle grazie di Giselle, la quale è costretta a convivere con la scontentezza di Morgan, ora diciassettenne, impersonata da Gabby Baldacchino. Nel frattempo, Robert lavora affannosamente e bada alla piccola avuta con Giselle, infelice perché vede più lontano il suo “Vissero felici e contenti”. È maturata, certo, ma non come ci saremmo aspettati: si rivolge ancora una volta alla magia di Andalasia, chiedendo di avere una vita da fiaba.

Il desiderio espresso da Giselle però si avvera realmente, trasformando l’intera cittadina di Monroeville in una sorta di favola, con torri, roccaforti boschetti inclusi. Sorpresa, Giselle ritrova la serenità che aveva perso, compromettendo tuttavia i rapporti con la sua famiglia, che, distaccandosi sempre più, ricerca una felicità accessoria invece di una contentezza duratura.

Come per Disincanto – E vissero tutti infelici e scontenti mette in una luce le debolezze di Giselle: nonostante sia pure madre di una bambina, rimane ancora la stessa giovane donna che ha lasciato il suo magico regno per inseguire il vero amore. Questa sua insoddisfazione ha cominciato a pesare su Robert e Morgan, che si ritrovano a dover sopportare i suoi continui turbamenti e le sue insicurezze. La figlia adottiva inizia ad averne abbastanza del comportamento della matrigna, tanto da detestare ogni loro singola conversazione. Se nel primo lungometraggio, Giselle conosceva il significato del vero amore, in questo seguito impara più da vicino cosa significhi essere davvero felici e contenti. La storia, raccontata con grande naturalezza dagli sceneggiatori, arriva all’obiettivo seguendo un approccio già collaudato con altre produzioni Disney, trattando con accortezza ogni tematica, equilibrando la parte seriosa con quella comica e musicale. In tal senso, le composizioni realizzate da Alan Menken e Stephen Schwartz sono piacevoli e orecchiabili.

Proprio i due compositori, nell’incontro stampa esclusivo a cui abbiamo partecipato, hanno raccontato la realizzazione delle canzoni e alle varie prove con gli interpreti. Già in passato, agli Oscar 2007, Come d’Incanto era stato nominato nella categoria “Miglior composizione originale”, vincendo l’ambito premio grazie alle capacità canore di Amy Adams, che, oltre a essere un’attrice straordinaria, è pure una cantante talentuosa. L’attrice americana è la star indiscussa di questo sequel: è riuscita a proporre una prova encomiabile, dando sfoggio del suo inesauribile talento ancora una volta, lavorando egregiamente sia con Patrick Dempsey che con Gabby Baldacchino, due co-protagonisti assolutamente ben inseriti nel racconto. Inoltre, i costumi scelti sono risultati sempre azzeccati, dimostrando una cura attenta per i dettagli, che è a sua volta presente nella scenografia e nelle ambientazioni.

In conclusione

Come per Disincanto – E vissero tutti infelici e scontenti è una produzione ispirata, pensata sia per un pubblico che adulto. Le parti animate, alternandosi a quelle reali, sono aggiunte sempre ben gradite e inserite con intelligenza all’interno della produzione.

La sua aggiunta nel vasto catalogo di Disney Plus, già rimpinguato da opere degne di nota, è ottima. E come potrebbe essere altrimenti? C’è una storia forte, c’è una protagonista matura, c’è un contesto meraviglioso e c’è pure una nuova cattiva, che potrebbe sorprendere sia nel bene, quanto nel male. Il lieto fine, d’altronde, è da ricercare nelle piccole cose, specie in quelle che non consideriamo affatto e troviamo scontate. E se fosse proprio questa la vera magia?

L’offerta di Disney+