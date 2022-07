Nel 2023 arriverà nei cinema la prima parte del sequel di Spider-Man: Un nuovo universo del 2018, intitolata Spider-Man: Across the SpiderVerse, di cui sono emersi alcuni dettagli nel corso del festival dei film d’animazione francese Annecy. Una volta uscite le prime informazioni a riguardo, i registi di Spider-Man: Across the Spider-Verse – Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson – hanno parlato un po’ dell’atteso film, il cui originale ha avuto un successo di critica e pubblico davvero inaspettato e del tutto soddisfacente. Basti pensare che la pellicola di Sony Pictures Animation (su Amazon trovate la versione in 4k) ha vinto un Golden Globe e un Premio Oscar per il Miglior film d’animazione.

Gli Spider-Man nel poster del primo film

Il linguaggio del corpo di Spider-Man in Across the SpiderVerse

I tre registi si sono soffermati sul linguaggio del corpo del prossimo Spider-Man, che non sarà lo stesso che siamo abituati a vedere sul grande schermo. A tal proposito, questi ultimi hanno affermato di volersi assicurare che Miles Morales non si senta un Peter Parker ridisegnato e che tutti i modi di fare siano unicamente suoi. Joaquim Dos Santos lo ha spiegato in una recente intervista a Cartoon Brew, soffermandosi sul loro intento: la fisicità di Miles deve seguire il viaggio del suo personaggio.

Di seguito le sue parole riportate da comicbook.com:

Ho un bambino di sei anni, e lui gioca a calcio. Ha fatto questo folle salto, e non so come sia successo, o quando sia successo. Un giorno era un ragazzo qualunque, poi siamo andati a una partita e ha segnato circa quattro gol, ed è stato coordinato con il corpo. Quindi penso che Miles sia in una versione avanzata di quel viaggio. Non inciampa più sui suoi stessi piedi, è capace. È sicuro di sé, sa quello che sta facendo perché ormai lo fa da un po’. Il suo corpo è ancora un po’ gangy, ma si sta riempiendo. Ora sta capendo il suo corpo. Questo è fantastico. Abbiamo una sorta di regola per cui non esegue le mosse “classiche” di Spider-Man. Non lo vedrai assumere pose pazze. Miles ha la sua strada e ha dovuto inventarsi da solo.

Il sequel

In Spider-Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales / Spider-Man (Shameik Moore), ora adulto e studente al college, intraprende un’avventura attraverso il Multiverso in compagnia di Gwen Stacy / Spider-Woman (Hailee Steinfeld) e una nuova squadra di Uomini Ragno pronta ad affrontare un potente cattivo. Nel cast tornano Oscar Isaac nei panni di Miguel O’Hara / Spider-Man 2099 e Jake Johnson nel ruolo di Peter B. Parker / Spider-Man, mentre Issa Rae si è unita al team nel ruolo di Jessica Drew / Spider-Woman. Across the Spider-Verse è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson e basato su una sceneggiatura scritta da Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callaham.

Ricordiamo che Spider-Man: Across the Spider-Verse – Parte 1, la cui seconda parte dovrebbe uscire nel 2024 e intitolarsi Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, debutterà nelle sale italiane il 2 giugno 2023.