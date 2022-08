Non è ancora uscito nelle sale, ma The Flash è già diventato uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi anni. Ezra Miller continua a generare controversie con il suo comportamento alquanto bizzarro e la Warner dovrà decidere cosa fare: tra le varie opzioni ci sarebbe anche quella di cancellare del tutto il film ma, viste le reazioni degli ultimi test screening di The Flash, non sembrerebbe essere questo il caso.

The Flash ha ottenuto test screening molto positivi

Secondo l’insider ViewerAnon il film diretto da Andy Muschietti è stato accolto positivamente dal pubblico, riscontrando tra i numeri più alti di qualsiasi altro progetto del DCEU. Reazione completamente opposta a Batgirl, descritta dai test screening come un cattivo pilot di una serie TV e brutto ai livelli di X-Men: Dark Phoenix. Sappiamo che Ezra Miller, nonostante le controversie, ha partecipato a delle riprese aggiuntive che dovrebbero aver modificato buona parte del film.

Quello che doveva essere un progetto sul Multiverso e cambiare le sorti in tavola del DCEU potrebbe riservare cambiamenti. Non sappiamo se il Batman di Michael Keaton, che tornerà appositamente per questo film, continuerà a esistere nella timeline principale, e se ci saranno progetti sulla Supergirl di Sasha Calle. Il cavaliere oscuro di Ben Affleck, invece, è stato richiamato anche per il sequel di Aquaman per evitare di creare confusione con The Flash. I piani originari prevedevano addirittura un grande evento cinematografico basato su Crisi sulle Terre Infinite, la più grande storia a fumetti della DC mai raccontata.

By burying one of their most crowd-pleasing movies that audiences have responded to? I've heard its numbers are the highest for any DCEU movie. — ViewerAnon (@ViewerAnon) August 11, 2022

Allo stato attuale il film diretto da Andy Muschietti rimane confermato per il 23 giugno 2023. In ogni caso il CEO di Warner Bros Discovery ha già dichiarato che in futuro il franchise di The Flash continuerà senza Ezra Miller, dunque qualsiasi sarà la sorte del film, l’attore non tornerà nei panni del velocista scarlatto. Ovviamente i test screening non sono mai attendibili al 100% dunque bisognerà aspettare il prossimo anno per conoscere la verità su The Flash.